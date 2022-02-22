В Волгоградской области больше 25 тысяч бродячих псов, из них лишь треть стерилизована

На отлов и стерилизацию собак выделяют миллионы. Но вот меньше их не становится. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты комитета ветеринарии насчитали на территории Волгограда и области в 2021 году 25 524 бездомных собак. Большая часть бродячих животных сконцентрирована именно в городе-герое. Лишь у 7052 особей на ухе есть «метка» - бирка, свидетельствующая о том, что собака прошла программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Об этом «КП-Волгоград» сообщает на документ профильного ведомства, опубликованный сегодня.

Проблема бродячих животных волнует многих. В основном потому, что не все собаки предсказуемы. Увы, имеют место случаи нападения. Поэтому и сторонники, и противники бездомных псов, и эксперты сходятся в том, что собак должно стать меньше. Вот и реализуют общими усилиями программу по стерилизации. Причем с каждым годом наращивают темпы. Существуют как муниципальные службы отлова, так и волонтерские, которые получают гранты. Так, в 2021 году комитет заключил 35 соглашений с органами местного самоуправления на общую сумму 10 миллионов рублей.

- В результате исполнения закона Волгоградской области №94-ОД проведен отлов 5645 особей безнадзорных животных, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 (2314 особей), - говорится в документе.

Из десяти миллионов на программу ОСВВ потратили 9,746 миллиона, остальное честно вернули в бюджет. В среднем на отлов, временное содержание в горпитомнике (сюда же входит карантин), стерилизацию одной особи уходит около 1700 рублей. А на улицах еще почти два десятка тысяч собак – получается солидная для бюджета сумма, да и объем работ приличный.

Напомним, депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов предложил усыплять агрессивных псов, на что зоозащитница возразила – нужно наказывать владельцев, которые этих собак выбрасывают. Собственно, комитет ветеринарии придерживается второй позиции. Гуманной.

Так, главам муниципалитетов предлагают строить больше приютов, привлекать добровольцев. А еще вести информационно-просветительскую работу с людьми, объяснять, что раз завел животное – будь добр, неси ответственность. Прививать и детям гуманное отношение к братьям нашим меньшим.