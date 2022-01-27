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Общество27 января 2022 10:48

Оплачиваемые выходные для работников с ОРВИ закрепили в постановлении губернатора Волгоградской области

В Волгоградской области изменили постановление губернатора №179, в котором прописаны антиковидные меры и карантинные ограничения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцам разрешили не ходить за больничным в первые три дня болезни.

Волгоградцам разрешили не ходить за больничным в первые три дня болезни.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области 27 января 2022 вновь изменили постановление губернатора №179 (скачать текст), в котором прописаны карантинные ограничения и меры по COVID-19. В документ добавили рекомендацию работодателям предоставлять свои сотрудникам с симптомами ОРВИ три оплачиваемых дня отдыха без больничного листа, сообщили в оперативном штабе региона.

- Рекомендовать работодателям предоставлять работникам с симптомами острого респираторного заболевания, ОРВИ три оплачиваемых дня отдыха со дня появления указанных симптомов с сохранением заработной платы для лечения на дому, - говорится в новом пункте 4.26 постановления губернатора Волгоградской области №179.

Документ уже вступил в силу. Напомним, в Волгограде и области фиксируют уже более 800 заболевших коронавирусом в сутки, плюс тысячи заболевших ОРВИ и гриппом. Все они атакуют поликлиники, чтобы открыть больничный лист, так как на работу с насморком и кашлем пойти не могут. В ковидных очередях приходится стоять часами.

Напомним, до этого с 1 февраля изменили принцип работы МФЦ, а также внесли дополнительные рекомендации руководителям предприятий и организаций. Все прежние ограничения продолжают действовать.