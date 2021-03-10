«Вызывайте наряд, он ее убьет»: появилось видео, на котором треш-стример из Волгограда вел прямой эфир под крики пенсионерки

26-летним волгоградцем заинтересовались полицейские. Фото: с личной страницы Вконтакте героя публикации.

9 марта около восьми вечера в квартиру 26-летнего треш-стримера, проживающего на улице Пятиморской в Красноармейском районе Волгограда, ворвался СОБР. Как ни абсурдно, полицию волгоградец вызвал сам, при этом вел прямую трансляцию в соцсети «Друг Вокруг». Теперь молодым человеком занимаются правоохранители.

Фото: скрин с видео.

«Я СКОРО СПАТЬ ЗАХОЧУ, ГДЕ ПОЛИЦИЯ?»

Одним из очевидцев стрима стал живущий по соседству с Павлом мужчина. Он предоставил редакции «КП-Волгоград» записи с прямого эфира от 9 марта. На них Павел вел себя крайне агрессивно, неадекватно, потягивал спиртное, выбивал двери и орал на свою бабушку. Одни писали ему хвалебные сообщения, типа «Пашка в топе», а «бабка в шоке». Другие и сами поймали шок от увиденного, записали стрим. Теперь есть доказательства. Слава богу, многие наслышаны о блогере Стасе Решетникове, который больше двух часов транслировал себя и мертвую беременную ради хайпа. Волгоградцы всерьез забеспокоились о живущей с Павлом бабушке.

- Я проживаю рядом. Он всегда в топах, - рассказал волгоградец. Поведение стримера его крайне возмутило. – Видел, как матерей оскорбляет, которые смотрят его эфиры. Его бабушку жалеют там многие - управы на него нет. Я не видел, чтобы он ее бил, но матом кричал.

Лексикон у Павла и, правда, «отборный». Во время очередного стрима находящийся в состоянии опьянения блогер требовал вернуть ему телефон. Неясно, кто его отобрал, но молодой человек бросался на пенсионерку, крича про седьмой айфон за 30 тысяч рублей.

- Я не собираюсь без своего телефона! Мне ***, пусть телефон мне, ***, возвращают! – кричит Паша, выбивая дверь ногами.

- Хватит себя позорить! – причитает бабушка.

А внучок продолжает шантажировать, как он думает, всех вокруг тем, что не собирается вести трансляции на другой телефон, не забывая при этом оскорблять своих зрителей. Звонит в полицию, требует у них вернуть айфон, затем оскорбляет и дежурного.

- Я скоро спать захочу, где полиция? – рисуется стример. А когда дверь начинает выбивать СОБР, аж подскакивает на месте и испуганно уходит в коридор, подтягивая штаны.

- Открывай дверь, это СОБР!

- Открывай по-хорошему! – причитает пенсионерка.

Стоит отметить, что адекватные пользователи соцсети с облегчением выдохнули: наконец-то! Многие всерьез перепугались за жизнь и здоровье несчастной бабушки.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали, что и ранее на стримера жаловались люди. Сейчас по данному факту проводится проверка.

- В феврале в полицию также поступало сообщение от пользователя соцсети «Друг Вокруг» о том, что в стриме он увидел, как неизвестный молодой человек грубо общается с пожилой женщиной. По месту жительства был направлена следственно-оперативная группа полиции. Были установлены и опрошены 26-летний местный житель, фигурировавший на видео и его бабушка. Во время общения видимых телесных повреждений у женщины не обнаружено, претензий к родственнику она не имеет, от подачи заявления отказалась, факт применения насилия опровергала, - добавили в ведомстве.

По всей видимости, полицейские уже не раз обращали внимание на Павла, но он продолжает вести трансляции и ничего не боится. Остается надеяться, что на этот раз стример серьезно задумается над своим контентом.