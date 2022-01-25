169 случаев гриппа зафиксировали в Волгоградской области

Все чаще у заболевших находят грипп и ковид. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла на 40%. К медикам за семь дней обратились почти 19 тысяч человек, из них более 10 тысяч приходится на Волгоград. Стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом дети от 7 до 14 лет и подростки. В регионе зафиксировано 169 случаев гриппа, сообщила на брифинге 25 января 2022 заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

- По области был зарегистрирован рост заболеваемости среди подростков от 15 лет и старше и среди взрослых на 31,5%. Более 169 случаев гриппа было лабораторно подтверждено, в основном среди жителей Волгограда и приграничных районов, - рассказала Елена Краснова.

Медиков беспокоит сочетание гриппа и ковида, которые вместе могут сильно осложнить течение болезни. А цифры по заболеваемости коронавируса растут день ото дня и бьют все рекорды. За последние сутки – 684 новых случая, в том числе 262 детей.

Пока ковидники лечатся в основном дома, в госпиталях около 2 тысяч человек с COVID-19 и пневмонией. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 132 волгоградца. В режиме инфекционных госпиталей сейчас в Волгограде и области пока задействовано 17 медучреждений с коечным фондом около трех тысяч мест. На пиковых значениях ноября под «красные зоны» отдавали более 30 больниц и диспансеров.