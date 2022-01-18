Пробка из сотни машин: движение на трассе в Волгоградской области встало из-за непогоды

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградскую область 18 января заметает снегом, непогода бушует во многих районах. Снегопад и метель, которые прогнозировались несколько дней назад, осложняет ситуацию на дорогах. Практически встало движение на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Камышинском районе в села Белогорки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, из-за рельефа местности, снега, метели в обоих направлениях скопилось значительное число грузового и легкового транспорта. Фуры не могут заехать на обледеневшие подъемы.

По информации портала «Яндекс.Пробки», длина затора со стороны Саратова на трассе Р-228 составляет почти 9 километров, со стороны Волгограда пробка растянулась на 5,5 километра.

- На месте работают дополнительные экипажи ГИБДД, дорожные службы принимают меры по очистке, водителям оказывается необходимое содействие, - отметили в региональном Главке МВД.

Сталкиваются автомобилисты с проблемами и на других магистралях региона Спецтехника борется со снегопадом, низовой метелью, накатами и гололедно-изморозевыми явлениями.

- В Волгоградской области в связи с усилением снегопада затруднено движение автотранспорта на следующих участках: в Еланском районе рядом с поселком Большевик; Жирновском районе около села Тетеревятка, а также автодороге «Алешники-Новинка» и участке трассы «Жирновск-Ольховка-Камышин»; в Руднянском районе на автодороге возле села Егоровка-на-Медведице; на трассах «Михайловка-Даниловка-Котово» в Даниловском районе и «Иловля-Ольховка-Камышин» в Иловлинском районе; в Городищенском районе рядом с хутором Вертячий; в Михайловском районе возле села Мирошники, - рассказали в региональной администрации.

На московской трассе в Новониколаевском, Михайловском, Новоаннинском районах сейчас бушуют порывисты ветер, метель. Такая же погода в настоящее время в Чернышковском районе в ростовском направлении. При этом движение автомобилей осуществляется в штатном режиме. Дорожники обрабатывают проезжую часть.

Пока непогода не добралась до областного центра, но ее ждут в Волгограде к вечеру 18 января. Поэтому мэрия обратилась к ГИБДД с просьбой запретить въезд в город транзитным большегрузам, чтобы избежать транспортного коллапса.

Отметим, за прошлые сутки трассы региона расчищали 445 единиц спецтехники, использовались погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, тракторы, самосвалы. Было нанесено 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси.