Волгоградская область снова окажется во власти снежного шторма

18 января в Волгограде и области скорость ветра будет более 20 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская область отходит от жестокого снежного шторма, который был в субботу. Тем временем, регион ожидает новое испытание погодой. Его прогнозируют 18 января. В Волгограде и области в этот день ожидается снегопад, снег с дождем и метели. В районах штормовой юго-западный ветер усилится до 18-23 м/с, в областном центре – до 17-22 м/с, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Также во вторник налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха по области в ночь на 18 января будет -3...-8º, в дневные часы -3...+2º. В Волгограде с понедельника на вторник столбики термометра будут показывать -3...-5º, днем около 0º.

Днем 16 января в Волгоградской области также ветрено, скорость порывов будет достигать 12-14 м/с. Ожидается снег и метели. По региону в дневные часы -2...-7º, в Волгограде -3...-5º.