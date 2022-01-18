Мэрия Волгограда из-за снегопада решила ограничить въезд большегрузов в город

Мэрия боится не справиться с очередным снегопадом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград только пришел в себя после пятничного снегопада, когда сотни машин пришлось вытаскивать из сугробов на руках и с помощью артиллерийского тягача, как на город надвигаются новые снежные тучи. 18 января, по прогнозам гидрометцентра, в Волгограде снова ожидается сильная метель. Чтобы избежать очередного транспортного коллапса, мэрия Волгограда обратилась к ГИБДД с просьбой уже сейчас запретить въезд в Волгоград транзитным большегрузам. Запрет предлагают ввести на неопределенное время, пока в городе будут неблагоприятные погодные условия.

В письме, отправленном в МВД, мэрия просит организовать на въездах в областной центр временные посты ДПС и не пускать большегрузы, следующие транзитом через Волгоград. Это касается только автомобилей, превышающих массу в 3,5 тонны. Доставку в Волгоград продуктов питания и прочих необходимых товаров мэрия предложила организовать с помощью малотоннажного транспорта, а также в ночные часы.

18 января, по прогнозам Волгоградского ЦГМС, метель будет сопровождаться налипанием мокрого снега и ветром с порывами до 19 м/с.