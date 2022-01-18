Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 января: ситуация с заболеваемостью ухудшается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 18 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие недели ситуация с коронавирусом наверняка будет ухудшаться в Волгоградской области. В регионе пятый день растет заболеваемость, при этом только накануне стало известно о том, что среди волгоградцев есть те, кто подхватил штамм «омикрон». Из-за него прогнозируется взрывной рост заболеваемости. 18 января в Волгоградской области ковидом заразились 264 человека, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Сегодня регион занимает 22-е место в стране по новому числу COVID-19. По всей России во вторник ковид выявили у 31 252 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 января 2022 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в стране COVID-19 заболели 10 865 512 человек. В Волгоградской области за весь период заразились 132 909 жителей. Жертвами вируса стали 5 817 волгоградцев, 18 января скончались 16 пациентов. По России во вторник зафиксировали от ковида 688 летальных исходов, за всю пандемию умерли 322 678 россиян.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В Волгоградской области 18 января выздоровели от коронавируса 185 пациентов. За все время распространения вируса победили его 122 955 жителей региона.