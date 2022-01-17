В Волгоградской области выявили первые случаи штамма ковида «омикрон»

Штамм "омикрон" выявили в Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм коронавируса «омикрон» добрался до Волгоградской области. Его выявили у новых заболевших жителях. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, «омикрон» выявили у заразившихся ковидом взрослых и детей. Им оказывается необходимая помощь и будут проведены дополнительные исследования. В регионе с пятницы начался рост числа новых заболевших COVID-19.

- Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, на территории нашей страны начинает ожидаемо осложняться. Только за прошедшую неделю число заболевших увеличилось практически в 2 раза. На протяжении нескольких дней в Волгоградской области также фиксируется прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом пока на прежнем уровне сохраняются объемы госпитализации пациентов, - отметил Андрей Бочаров.

Чтобы сдержать распространение ковида в регионе в поликлиниках и больницах должны разделять потоки пациентов с симптомами болезни и без них. Для этого необходимо использовать все виды диагностики, подчеркнул губернатор. При необходимости в области могут увеличить темпы исследований на коронавирус.

- Специалисты отмечают, что в ряде регионов России ранее единичные случаи выявления штамма «омикрон» буквально за несколько дней кратно увеличились. Это подтверждает тот факт, что распространение штамма «омикрон» будет носить очень быстрый, лавинообразный характер, - рассказал Андрей Бочаров.

Волгоградцам рекомендовали в период ухудшения ситуации с COVID-19 строго соблюдать ограничительные меры, использовать маски и проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Ранее на клиническом совете уже были поставлены задачи по организации работы волгоградской системы здравоохранения во время распространения «омикрона». Кроме того, в ближайшие дни в Волгоградской области состоится заседание оперативного штаба, на котором утвердят мероприятия, направленные на снижение скорости распространения ковида.