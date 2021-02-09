За год Волгоградская область потеряла 19 тысяч жителей

На фоне резко выросшей смертности рождаемость в регионе падает. Фото: Андрей МИРЕЙКО

По итогам 2020 года смертность в Волгограде и области выросла на 19,1 процента. Умерли на 6262 человека больше, чем годом ранее. Всего за 12 месяцев Волгоградская область потеряла 39 тысяч 114 жителей. Особенно много смертей было в конце года. Только в декабре 2020 года в Волгоградской области смертность выросла на 60,6%, по сравнению с тем же месяцем 2019-го. Умерли 4342 человека, каждый пятый из них - в ковидном госпитале А вот рожать волгоградки стали на 6,8% меньше. Число умерших превышает число родившихся почти в два раза. В итоге за год население области уменьшилось на 19 тысяч 451 человека. Это не считая тех, кто уезжает в поисках лучшей жизни в другие города. Столь неутешительные данные о естественном движении населения опубликовал Росстат.

Как сообщает «КП-Волгоград», согласно статистике, на фоне резко выросшей смертности рождаемость в регионе падает. В 2020 году у волгоградцев родилось на 1431 ребенка меньше, чем в 2019-м. Всего появились на свет 19 тысяч 663 малыша, при этом 95 детей умерли, не дожив до года.

Вступить в брак в прошедший под знаком пандемии и с запретом свадебных банкетов год, решились чуть более 11 тысяч пар. Жениться волгоградцы стали на 19,1% реже. Правда, и разводов стало меньше на 10,4 процента. Распались за год чуть больше 9 тысяч семей.