Второго референдума о времени в Волгограде не будет

Референдум о времени в Волгограде завернули в облизбиркоме. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Избирательная комиссия Волгоградской области отказала инициативной группе в проведении второго референдума о времени. Об этом «КП-Волгоград» сообщила представитель инициативной группы Анна Гребенщикова. Решение активистам объявили в облизбиркоме 18 июня после трехчасовой совместной перепроверки подписей, которые признали недействительными и забраковали. За это время волгоградцам удалось отвоевать у ИКВО всего 10 подписей. Так что второго референдума о времени в Волгоградской области точно не будет, по крайней мере, в этом году.

- Мы отвоевали всего 10 подписей, но проверить такое огромное количество подписей за три часа вообще нереально. Я лично за это время пролистала всего две папки из 15. После в облизбиркоме начался обед, потом сразу совещание, - рассказала «КП-Волгоград» Анна Гребенщикова.

По словам активистов, любое исправление в ИКВО посчитали ошибкой. Кто-то из волгоградцев сделал помарки и исправления по незнанию, или писал адрес проживания вместо места регистрации. Но были и откровенные провокации, например, Елена Александровна записала себя как Ирину Александровну. Вряд ли это могло произойти случайно.

«ОШИБКИ ОТ КОТОРЫХ ВСЕ В УЖАСЕ»

- Ошибки, от которых все в ужасе остались, - в ИКВО придирались к любому исправлению. Например, когда кто-то писал улица Карла Либкнехта, верхушечку буквы «Т» два раза обвел, может ручка плохо писала. Но это ошибка, подпись вычеркнута. Если была помарка внизу, где лист заверяли нотариально заверенные сборщики подписей, вычеркивали все подписи на листе. Например, девушка писала свой адрес в Волжском, поставила «г.» , потом вспомнила, что сначала нужно указать Волгоградскую область, зачеркнула букву и написала адрес полностью. Итог – минус 5 подписей. Наверное, люди у нас все же не подписи ставили, а сдавали урок по чистописанию, - рассказывают активисты.

Еще один случай – у мужчины в отчестве Иванович, в графе не уместилась последняя буква «ч». Так как в избиркоме просили не выходить за границы линий, дописывать не стал - минус подпись, потому что человека с отчеством Иванови не существует. Таких подписей было много.

Были ошибки и с другой стороны. Когда делали запросы в МВД, данные подписавшихся указывали с ошибками, в итоге оказалось что этих людей не существует. Именно так волонтерам и удалось отвоевать 10 подписей из 1256.

- Если бы покопаться еще пару дней, половину подписей отбили бы, - уверены активисты. - Но этого времени нам не дали. Сказали: «Приходите еще». Но пока сил и желания что-то нет.

Протокол собрания ИКВО передаст инициативной группе завтра, 19 июня.

Напомним, в поддержку нового референдума о времени в Волгограде и области собрали 40,2 тысячи подписей. Облизбирком проверил 7303 подписи, 1256 из которых признали недействительными, что составило 17,2% при допустимых 5%.