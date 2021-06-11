Вслед за «Ротором» из высшего дивизиона вылетел гандбольный «Каустик»

Фото: ГК "Каустик"

Еще каких-то десять лет назад Волгоград и вся область в целом были по-настоящему родиной чемпионов. Спортивные клубы гремели не только на российской арене, но и международной. А сейчас волгоградские болельщики вынуждены мириться с бесконечными поражениями во всех видах спорта, где еще представлены клубы региона. По итогам сезона футбольный «Ротор» вылетел из Российской-премьер-лиги. Таким же выступлением с отрицательной стороны отметился гандбольный «Каустик». Он впервые в истории покинул элитный дивизион страны. «КП-Волгоград» рассказывает о мрачном сезоне 2020/2021 годов для неоднократного чемпиона России.

Сезон в российском гандболе завершился в начале июня. 6-го числа «Каустик» провел заключительный матч: «химики» принимали челябинское «Динамо». Результат неудачный – поражение со счетом 33:36. Но и без этого «Каустик» уже гарантировал себе вылет из суперлиги с последнего 13-го места. Команда провалила решение задачи по сохранению прописки в элитном дивизионе за 2 тура до финиша сезона. Волгоградцы за весь игровой год одержали только 3 победы. Столько же раз сыграла вничью и потерпела 26 поражений – настоящая катастрофа и большое отставание до ближайшего конкурента в турнирной таблице, а именно в 8 очков.

«Каустик» в российской истории никогда не вылетал из суперлиги. В 90-е клуб был настоящим грандом отечественного ручного мяча. Он стал 4-кратный чемпион России, также команды по 4 раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата. Последняя медаль – «бронзовая» - была добыта в сезоне 2010/2011. И вот вылет спустя 10 лет. А ведь раньше были и еврокубки. «Каустик» доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Гандболисты в составе сборной России выигрывали Олимпиаду. Но теперь это в прошлом, впереди – неизвестность.

Уже сейчас гандболисты покидают клуб и подписывают контракты с другими. Объявил об уходе и главный тренер Дмитрия Бочарников, который руководил «химиками» в течение двух лет. В новом сезоне «Каустик» должен выступить в высшей лиге – во втором по статусу дивизионе страны. Только непонятно, в каком составе и с каким наставником. Главное, чтобы «Каустик» продолжал жить и скорее вернулся в суперлигу. Однако известно, что уже несколько лет клуб переживает огромные финансовые проблемы, предлагая гандболистам саму маленькую зарплату среди всех гандбольных клубов суперлиги.

Разочаровывает не только «Каустик», в целом спортивные клубы Волгограда дают болельщикам в основном негативные эмоции. Вылетел из высшего дивизиона и «Ротор», который спустя 16 лет вернулся в Российскую премьер-лигу, но не задержался там дальше одного года. Продолжает переживать не лучшие времена женский гандбольный клуб «Динамо». В сезоне-2020/2021 бело-голубые заняли 9-е место в суперлиге – это худший результат клуба за всю историю. А ведь он самый титулованный в стране. «Динамо» 12 раз выигрывало чемпионат России. По числу чемпионств до сих пор даже рядом никто не стоит.

По итогам сезона есть медаль у Волгограда в водном поло. Мужская команда «Спартак» стала бронзовым призером чемпионата России. Но это все равно шаг назад. В прошлом году было «серебро». А вообще «Спартак» - 12-кратный чемпион страны. Кстати, для ватерполистов сезон еще не завершился. Красно-белые 13 июня проведут ответный финальный матч Кубка страны против казанского «Синтеза». Но выиграть трофей будет очень сложно. В первой игре победили казанцы – 15:9. Волгоградцам нужно отыграть отставание в 6 мячей. Разочаровала женская ватерпольная команда «Спартак». Она на протяжении восьми лет подряд неизменно выигрывала серебряные или бронзовые медали чемпионатов России. Но в этом году осталась за чертой призеров – на 4-м месте.