ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу

Волгоградцы ждали эту новость больше двадцати лет – «Ротор» будет играть высшем дивизионе - в премьер-лиге! Сегодня, 30 апреля 2020 года, это стало реальностью. На очередном совещании, которое в виде видеоконференции провели руководители клубов Футбольной Национальной Лиги, было принято решение о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса. Итоги чемпионата зафиксируют по текущему положению в таблице. А это значит, что волгоградский «Ротор», который оказался на вершине турнирной таблицы, признан победителем ФНЛ. Вместе с волгоградцами в РПЛ проходит ФК "Химки".

- В указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить Олимп-Первенство ФНЛ с формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией, - прокомментировал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ. Но коллеги такой вариант не поддержали.

- В этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами – самый сложный и болезненный. Рассматривались варианты и дополнительных матчей и даже мини-турнира, но это все нереализуемо, - отметил Ефремов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года все футбольные матчи в России пришлось отменить, а чемпионаты приостановить. Футболисты и болельщики до последнего надеялись на возобновление турнира, но чуда не произошло. Клубы чемпионата Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 успели сыграть по 27 матчей. Волгоградский "Ротор" за это время набрал 56 очков. Этот результат и оказался решающим.

Что удивительно, под руководством нового тренера - Александра Хацкевича (которого назначили в декабре 2019-го) - сине-голубые успели провести только две игры. Но именно с этим наставником команда переходит в высшую лигу.

Официально объявить о результатах сезона бюро исполкома РФС должно 15 мая.