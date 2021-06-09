Авиация наготове: в Волгоградской области нашествие саранчи пока сдерживает погода

Саранча очень любит сочную зелень. Фото: Андрей МИРЕЙКО

«В 2021 году Волгоградскую область ожидает нашествие саранчи», - с таким прогнозом специалисты Россельхозцентра выступили еще в апреле. Заявив, что это будет одна из главных опасностей для сельского хозяйства. И вредители действительно уже заставили беспокоиться фермеров в разных районах. С 1 июня режим режим повышенной готовности объявлен на территории 4 районов (Быковский, Николаевский, Дубовский, Светлоярский районы) области. Аграрии уже начинают обработку полей.

- В прошлом году перелетная саранча съела у меня целое поле сафлора – 100 га, - рассказывает фермер из Быковского района Иван Рогоза. – В этом году саранча уже есть, мы ее травим. Пока наземным способом, ждем самолет.

- На сегодняшний день подлежит обработке против личинок итальянского пруса 13 тысяч гектаров, обработано более 3 тысяч гектаров наземным способом, - уточняют в Россельхозцентре.

Будет еще и «атака с воздуха». На войне как на войне.

НЕ ДО СМЕХА

Если посмотрите, что выкладывают в инстаграм с хештэгом #cicadas американцы, то увидите настоящее веселье. Там на несколько штатов налетели миллиарды цикад, которые провели в земле 17 лет. Жители Америки устраивают вечеринки по случаю 17-го дня рождения этих гостей, снимают гигагабайты видео с именинниками, измеряют любовную песню цикад в децибелах: доходит до 96 дБ. Это как громкость проезжающего мотоцикла. Кто-то использует это событие в продвижении бизнеса: «Если звук вашего мотора громче пения цикад, вам нужно приехать к нам», - призывает реклама американского автосервиса.

В Россию эти цикады не прилетят, нам своих крылатых хватает. И тут до шуток. У нас с этими насекомыми настоящая война: кто победит, того и урожай. Атакует прожорливый вредитель поля постоянно, без всяких перерывов на 17 лет.

- Выглядит это, как будто туча заходит на село. А звук размаха крыльев похож на гром, - говорят жители Быковского района Волгоградской области. Эту местность саранча атакует каждый год.

Люди бы и рады пошутить, сделать фото решетки радиатора машины, на котором от насекомых нет живого места, или котов, у которых открылся сезон круглосуточной охоты на шуршащих крыльями гадов. Только некогда – надо спасать посевы.

Специалисты Россельхозцентра подсчитали: чтобы обработать от саранчи все необходимые площади в регионе, этим летом нужно задействовать 109 единиц техники на земле и 25 бортов авиации. У нас же в запасе есть 55 бортов малой авиации и 18 самолетов АН-2.

- Как только масса вылупившихся из кубышек саранчовых достигнет 90% — именно такой показатель наиболее оптимален, чтобы нанести удар по вредителям, — в регионе приступят к обработке очагов, - говорят специалисты комитета сельского хозяйства Волгоградской области. Катастрофических масштабов нашествия саранчи они не прогнозируют.

ЕЙ ТОЖЕ ХОЛОДНО

Волгоградским полям в этом году угрожают два вида саранчовых: азиатская перелетная саранча и итальянский прус.

- Эти вредители проходят несколько стадий в своем развитии, отличающихся спадами и подъемами, - говорят специалисты. - Важно постоянно мониторить и оперативно реагировать на ситуацию.

Наблюдают за саранчой и с помощью технических новинок – беспилотников, которые делают фотографии с высоким разрешением.

- По прогнозу в 2021 году предстоит обработать менее 1% от общего числа сельхозугодий, - говорят чиновники, отвечающие в регионе за сельское хозяйство.

Запас препаратов сделали. За покупку ядов и затраты на обработку фермеры получают компенсацию от государства – окупается 99% затрат.

— В прошлом году саранчи в нашем районе было много, у меня пострадали посевы проса, - говорит еще один фермер из Быковского района Александр Дашевский. - Если бы мы не обрабатывали, лишились бы всего урожая. Жаркая погода способствовала распространению саранчи — она ищет зеленый сочный корм, и когда трава в степи высыхает, переходит на поля. Хорошо, что государство возмещает затраты на средства борьбы с саранчой.

Правда, у его коллеги Ивана Рогозы получилось вернуть не все деньги.

- За яды компенсация пришла, а за самолет в прошлом году так и не получил. Будем внимательнее бумажки оформлять, - сетует фермер.

Пока нашествие саранчи сдерживает прохладная погода и дожди. Да, ей тоже холодно.

- Отрождение и развитие саранчовых сдерживали погодные условия. Площадь обработок будет зависеть от погодных условий. В случае повышения температур, развития засушливых условий активность саранчовых возрастет, - объясняют в Россельхозцентре.

Пока в нашем регионе саранчу уничтожают, хотя в соседней Астрахани было предложение организовать бизнес по заготовке саранчи и поставке ее в рестораны китайской кухни. Эта идея прежнего губернатора Александра Жилкина особо не зашла, хотя блюдо «жареная саранча» в местных ресторанах появилось. Кстати, мясо саранчи обладает большой питательной ценностью – в нем почти 50% белка, а также фосфор и кальций.