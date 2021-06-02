Четыре района Волгоградской области обработают от саранчи

Поля будут обрабатывать самолеты и установки ГАРД. Фото: АВО

Сотрудники Россельхозцентра и комитета сельского хозяйства Волгоградской области проехали по полям с квадрокоптерами, чтобы своевременно найти очаги саранчи, которая может погубить урожай. Предстоит обработать от саранчовых участки в четырех районах региона - Быковском, Иловлинском, Николаевском и Светлоярском. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в этом году погода для вредителей неблагоприятная. По прогнозам специалистов, подвергнутся нашествию саранчи менее процента сельхозугодий Волгоградской области. Режим повышенной готовности уже ввели в Быковском и Светлоярском районах.

- Ситуация находится на тотальном контроле, принятые и планируемые меры позволяют с уверенностью сказать, что продовольственной безопасности региона саранчовые не угрожают, на конечных показателях урожая эта ситуация не отразится, - прокомментировал ситуацию зампред профильного комитета Дмитрий Шульц.

Обработку полей от саранчи начнут, как только из кубышек вылупятся 90% вредителей – это даст необходимый эффект. Распылять химикаты будут при помощи авиации и установок «ГАРД».