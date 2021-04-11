Нашествие саранчи ожидает Волгоградскую область в 2021 году

Популяция саранчи растет. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 2021 году Волгоградскую область ожидает нашествие саранчи. Это будет одна из главных опасностей для сельского хозяйства. Прогноз развития вредных воздействий на текущий год озвучила на совещании с фермерами в Ленинском районе заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Ирина Марухина. По ее словам, фитосанитарная обстановка в регионе в 2021-м, как и в прошлом году ожидается непростой.

- В настоящее время пока сложно сделать точный прогноз по активности итальянского пруса в весенне-летний период, все будет зависеть от погодных условий, - отметила Ирина Марухина.

Ареал распространения саранчовых в Волгоградской области растет. По данным Россельхозцентра, в 2019 году прожорливые стаи саранчи захватили 15 районов области, в 2020 году – 18 районов. Сейчас популяция всеядных вредителей находится в фазе «подъем численности», кроме того, растет число особей пруса со стадными признаками.

Согласно плану истребления саранчи, во второй декаде апреля в регионе проведут контрольное обследование на выживаемость кубышек после зимы. И на основании результатов будут корректировать объем мероприятий. Пока же в Волгоградской области обработать от саранчи наметили 108 тысяч гектаров земли.