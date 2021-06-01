Будут играть со сбросами воды: в Волгограде пытаются предотвратить нашествие мошки

В Волгограде научились регулировать численность мошки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 июня 2021 года Волжская ГЭС начала снижать сбросы воды, чтобы выйти на минимальные расходы к 13 июня. А это значит, что к Дню России в Волгограде появится надоедливая мошка, а в воздухе будет витать аромат ванили и гвоздики. По мнению специалистов, пик нашествия мошки в Волгограде придется на 11 – 14 июня. Но в этом году кровососов может быть немного. По словам энтомолога Галины Мельниковой, после ЧМ-2018 ученые точно знают, как играть со сбросами воды на Волгоградском гидроузле, чтобы мошка не превратилась в бедствие.

- Количество мошки и время ее нашествия зависит от того, как будут сбрасывать воду на Волжской ГЭС. По среднемноголетним наблюдениям, пик придется на 11 – 14 июня 2021 года. У нас в середине июня намечается праздник с выступлением звезд, концерт на стадионе «Волгоград Арена», поэтому нам задавали вопрос, что делать с мошкой. Учитывая наработки и допущенные ранее ошибки, мое предложение было - сделать постепенный, плавный сброс воды, без резких колебаний и ступеней. Если удержат воду, если не будет в верховьях Волги обильных осадков и переполнения каскада водохранилищ, то и мошки в Волгограде будет мало. Если еще и периметр стадиона обработают, то зрители ее вообще не заметят. Если снова резко увеличат или уменьшат сброс, мошки будет много, - рассказала «КП-Волгоград» ведущий энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Мельникова.

Мошкой можно управлять

- Мошка - холодолюбивый вид насекомых. Она откладывает яйца в береговой зоне. При каждом поступлении воды эти яйца пробуждаются. Приходит холодная вода, часть мошки вылетает. Активизируются яйца, которые годами могут лежать в почве. Комар тоже так плодится, - поясняет Галина Мельникова.

Обычно часть мошки дает областному центру Волго-Ахтубинская пойма, но в этом году там было немного воды, уходила она постепенно.

- Если бы долго держался сброс воды на уровне 25 - 27 тысяч кубов, то в пойме выплодилось бы много комаров и мошки. Но массового и длительного сброса не было, - подчеркивает энтомолог.

Сейчас опасность представляет вылет мошки из Волгоградского водохранилища. Сама по себе личинка мошки на месте надолго не задерживается. Если вода ее подняла с берега, то река уносит ее вниз по течению, в сторону Астрахани. Есть такое выражение – Волга вошла в межень. Хорошо, если это произойдет плавно. При резких сбросах уровень воды меняется ступенями, такие колебания приводят к выплоду кровососов. Вода успевает прогреться и для мошки это идеальные условия.

- Мошкой вполне можно управлять. Нужно держать постепенный сброс, пока не пройдут важные мероприятия, - считает энтомолог. - То, что мошка у нас появилась, это рукотворное явление, нашествие мошки - результат появления каскада водохранилищ. Раньше гнус был только в Сибири. Как оказалось, с каскадом тоже можно поиграть, причем безболезненно. Это касается не Астраханской области, а именно Волгограда.

Начали экспериментировать с каскадом гидроузлов в 2018 году, до этого у ученых были только теоретические наработки. За последние три года методику опробовали, она себя оправдала.

Пока же мошка появилась в северных районах Волгоградской области, на днях она начнет плодиться на Дону. Начиная с 8 июня, кровососы в малом количестве появятся и в Волгограде. Как пойдет дальше, будет зависеть от ГЭС.

- Главное, чтобы старушка ГЭС выдержала, все же возраст у нее уже солидный. Если с верховья придет большая волна, ее еще удержать надо, - отмечает Галина Мельникова. - Над нами висят в общей массе 400 водохранилищ. Сейчас по прогнозу к нам прорывается холодный фронт, вплоть до ночных заморозков в верховьях будет, с обильными осадками и даже снегопадами. Вопрос в том, сколько осадков попадет в Волгу.

А в Волгограде уже готовятся к ливню и урагану, пик которого прогнозируют на 2 июня.