Укусила собственная собака: в Волгоградской области уже третий человек за год умер от бешенства

После укусов животных нужно скорее обращаться к врачам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области женщина скончалась от бешенства. Жительницу хутора Пимено-Черни Котельниковского района укусила собственная собака, которая жила во дворе ее частного дома. Случилось это еще 23 марта. Спустя неделю животное погибло. При этом тело не было передано на исследование, его просто закопали, сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. К врачам женщина обратилась только в начале апреля.

- 6 апреля женщина обратилась с жалобой к медикам. В местном ФАПе ей сделали прививку от столбняка и дали направление в ЦРБ на прием к врачу-инфекционисту, а также на вакцинацию от бешенства. В ЦРБ за антирабической вакциной женщина так и не обращалась, - уточнили в облздраве.

Но спустя время у женщины резко ухудшилось состояние. 25 мая жительница хутора Пимено-Черни снова обратилась в ФАП. У нее были жалобы на характерную именно при бешенстве гидрофобию, а также на повышенную температуру тела и чувство нехватки воздуха. Пациентку направили в областную инфекционную больницу №2 в Волжском. Однако спасти женщину не удалось. 31 мая она скончалась. Окончательный диагноз специалисты установят после посмертных исследований.

В облздраве отмечают, что при укусе любого животного – домашнего или дикого – необходимо сразу же идти к врачу. В области есть вакцина от бешенства. Эта болезнь чрезвычайно опасна. Инкубационный период может составлять от нескольких дней до трех лет. Бешенство парализует нервную систему. К сожалению, оно характеризуется 100-процентной летальностью. Специалисты комитета ветеринарии Волгоградской области отмечают, что важно сообщать об укусах, неадекватном поведении и гибели животных для предотвращения распространения опаснейшего заболевания. Также это поможет своевременно принять дополнительные профилактические меры.

Отметим, это третий летальный исход от бешенства в Волгоградской области с ноября прошлого года. В конце осени от опасной болезни скончалась девочка из Палласовского района. Ее укусила собака А в марте погибла 60-летняя жительница Новоаннинского района. Смертельным стал укус домашней кошки.