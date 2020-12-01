«Девочка уже была обречена»: врачи Волгограда рассказали об умершем от бешенства ребенке

Девочка поступила к медикам слишком поздно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Девочку привезли к нам из Палласовки ночью 25 ноября. Состояние ее уже были тяжелым. Мы сразу взяли все анализы, а утром собрали консилиум врачей. К сожалению, диагноз, который предварительно поставили малышке в Палласовской райбольнице подтвердился. Все признаки указывали на то, что это бешенство», - вспоминает заведующая инфекционного отделения Волгоградской областной детской больницы Ирина Текучева.

Спустя 5 дней девочка умерла. Ей было всего 8 лет. Врач говорит – «Это, кстати, самый опасный возраст для развития данного заболевания».

Семья школьницы живет в поселке Заволжский Палласовского района. В августе к ним во двор прибился щенок. Забавный. Родители и приютили собачку. Но малыш оказался свирепым: девочка заигралась с ним, а он в ответ укусил ее за ногу. Прокусил до крови.

Но мама посчитала, что рана не глубокая, и к медикам дочку не повезла. Как потом она поясняла врачам в больнице: «Рана у девочки хорошо заживала и она решила, что справится сама». Не забила мама тревогу и когда щенок вдруг умер, резко и спонтанно.

- Нагноения в ране действительно не было, - подтверждают волгоградские медики, но слюна больного животного уже попала в кровь ребенка. – Если б они сразу обратились за помощью…

Но в Палласовскую ЦРБ школьницу привезли только, когда малышка стала жаловаться на сильную тянущую боль в ноге. Осмотрев девочку, медики «районки» забили тревогу. Они провели консультации с врачами из Волгограда, звонили даже профессору медуниверситета и именно они первыми поставили страшный диагноз.

- К сожалению, лечения от бешенства нет, - вздыхает Ирина Текучева. – Мы делали все, что могли, но состояние ребенка только ухудшалось. Через сутки у нее появились судороги, еще через день мы перевели ее на ИВЛ. 30-го ноября зафиксировали смерть.

Окончательный диагноз установит судмедэкспертиза.

- Дело в том, что бешенство устанавливают только посмертно. Мы направили анализы в Омск и Москву, ждем результатов, - поясняет главный внештатный инфекционист облздрава.

«НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К БЕСПРИЗОРНЫМ ЖИВОТНЫМ!»

- Я настоятельно рекомендую не подпускать детей к беспризорным животным, не давать им гладить их или брать на руки. Действия животных непредсказуемы. А, если берете животное в дом, обязательно сделайте все необходимые прививки, - обращается к волгоградцам Ирина Текучева.

С таким же призывом выступает сегодня и председатель областного комитета ветеринарии Галина Аликова.

- У нас имеются ветеринарные пункты в каждом районе области. Везде имеется в достаточном количестве вакцина от бешенства и делают ее абсолютно бесплатно любым животным – и домашним, и диким, - говорит Аликова. – Если вдруг ваша собака на охоте подралась с лисой, или хищник забежал на вашу ферму, не ждите беды, вакцинируйте! Прививку животным делают раз в год и она дает стопроцентный результат.

После случившегося медики буквально трубят: если вдруг вас укусило животное, обязательно обращайтесь за медицинской помощью и чем быстрее, тем лучше! Бешенство не лечится, но если вовремя ввести вакцину (не позднее, чем 10 дней после укуса), то шансы на выздоровление отличные.

Кстати, за 10 месяцев текущего года в Волгоградской области с укусами животных в волгоградские больницы обратились почти 5 тысяч человек. Все они получили необходимое лечение, все живы и здоровы.