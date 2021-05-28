«Цель – вернуться в премьер-лигу»: перед новым главным тренером «Ротора» стоит максимальная задача

Фото: ФК "Динамо" Москва

28 мая «Ротор» объявил о назначении нового главного тренера. Волгоградскую команду возглавил Дмитрий Хохлов. С сине-голубыми ему предстоит борьба за возвращение в Российскую премьер-лигу. Такую задачу на будущий сезон ему поставило руководство клуба. Об этом 45-летний специалист рассказал в первом интервью клубной пресс-службе после назначения на пост рулевого «Ротора».

ВЕРНУТЬСЯ И ЗАКРЕПИТЬСЯ В РПЛ

Дмитрий Хохлов рассказал, что долго не раздумывал над предложением из Волгограда. «Ротор» его подкупил тем, что является амбициозным клубом. Так считает специалист.

- Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал, - приводит слова Хохлова пресс-служба клуба. - Здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель - вернуться в РПЛ и закрепиться там.

Новый наставник волгоградской команды отметил, что руководство вышло на него напрямую. Сначала были телефонные разговоры, а затем личная встреча в Москве. Познакомились, обсудили условия работы и договорились о сотрудничестве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТУЛОВАННОГО ВОСПИТАННИКА

Дмитрий Хохлов уже определился со своими помощниками в волгоградской команде. Он рассказал, что в тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и специалист по вратарям Евгений Плотников. В ближайшее время будет принято решение по тренеру по физподготовке.

Евгений Плотников во время карьеры футболиста был голкипером московских ЦСКА, «Динамо», пермского «Амкара», тульского «Арсенала», саратовского «Сокола», испанского «Альбасете». Вызывался в сборную России. В качестве тренера вратарей работал в структуре «Динамо», в «Кубани» и «Олимпе-Долгопрудном».

Ну а Евгений Алдонин в дополнительных представлениях волгоградским болельщикам не нуждается. Он является воспитанником интернета «Ротор», на профессиональном уровне также делал первые шаги в составе волгоградской команды. Затем он перешел в ЦСКА. С московским клубом полузащитник выиграл Кубок УЕФА, дважды чемпионат России и 5 раз Кубок страны. Также в его активе 3 серебряные и 2 бронзовые награды российского чемпионата. После ЦСКА выступал за «Мордовию», нижегородскую «Волгу», подмосковный «Зоркий». В качестве ассистента главного тренера работал в «Торпедо» у Сергея Игнашевича.

Евгений Алдонин возвращается в Волгоград Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО С СОСТАВОМ?

Пока ясности по составу «Ротора» в новом сезоне нет. У Дмитрий Хохлова спросили, как пройдет трансферная кампания клуба. Останется кто-то из действующих футболистов «Ротора» или команда будет полностью новая?

- Трансферная кампания должна состоять из тех игроков, которым будет по силам решить поставленную задачу. Необходимо, чтобы футболисты соответствовали уровню премьер-лиги, - отметил новый главный тренер сине-голубых.

Специалист добавил, что многие игроки покидают «Ротор». Поэтому сразу предупредил, что команде нужно будет какое-то время, чтобы сыграться. Дмитрий Хохлов не против приглашения молодежи. Ей всегда открыта дорога в команду. Но молодые игроки должны соответствовать уровню.

- Искусственно привлекать молодых игроков никто не собирается. Если ребята перспективные и конкурентоспособные, то они будут играть.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ РЕЗУЛЬТАТ

Все, кто говорят о Волгограде, называют его футбольным городом. Дмитрий Хохлов не стал исключением. Он хочет, чтобы волгоградские болельщики радовались игре сине-голубых. Но на первом месте все же будет результат.

- Идеальным сочетанием станет желаемый исход матча при красивой игре, которая порадует наших зрителей. На данный момент придется подождать, команду покидает часть игроков и нам нужно доукомплектовываться.

Напомним, сезон в Футбольной национальной лиге 2021/2022 годов начнется 10 июля.