Границы открываются: авиакомпании получили допуск на полеты из Волгограда в Болгарию, Грецию, Турцию и Азию

Авиакомпании получили допуски на полеты из волгоградского аэропорта в несколько городов Греции, Таджикистана, Киргизии, в Эмираты Фото: Екатерина СИМОХИНА

Федеральное агентство воздушного транспорта выдала допуск четырем авиакомпаниям на пассажирские перелеты из Волгограда в ряд городов Европы и Азии. Разрешения получили перевозчики «S7 Airlines», «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный приказ Росавиации. Их самолеты могут выполнять рейсы, в том числе, на курорты Эгейского моря.

Авиакомпания «S7 Airlines» получила допуск на 3 полета в неделю из Волгограда в болгарский Бургас. Этот же перевозчик с такой же периодичностью может выполнять рейсы из аэропорта «Гумрак» во второй по величине город Греции Салоники и в Ираклион, который находится на острове Крит в Эгейском море. «Уральские авиалинии» 3 раза в неделю смогут летать на греческий Родос.

Также «Уральские авиалинии» получили от Росавиации допуск на 3 рейса в неделю в казахстанский Нур-Султан, турецкий Стамбул, узбекские Самарканд и Наманган. В еще один город Узбекистана – Фергана – 3 раза в недели смогут отправляться воздушные суда «S7». Этот же перевозчик получил разрешение организовывать по 3 полета в неделю в города Таджикистана - Курган-Тюбе, Худжанд, Душанбе и Куляб. По 7 рейсов в неделю «S7» сможет делать в киргизские Бишкек и Ош. А «Уральские авиалинии» в Киргизию сможет летать в Тамчы 3 раза за 7 дней.

На сезон «Лето-2021» по административному решению ОАЭ раз в неделю авиакомпания «Россия» сможет выполнять авиасообщение между Волгоградом и Дубаем. Этот же перевозчик по 7 раз в неделю имеет возможность летать из аэропорта «Гумрак» в Шарджу и Рас-Эль-Хайма, что находятся в Эмиратах.

В Росавиации отмечают, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск дает право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Напомним, ранее Федеральное агентство воздушного транспорта уже давала трем перевозчикам допуски на международное сообщение с Волгоградом. Но в ближайшее время из города будет открыто только одно направление за границу – в Ереван.