Авиакомпаниям разрешили летать из Волгограда в Армению и на Кипр

Авиакомпании получили допуски на полеты в Гюмри, Ереван, Пафос и Ларнаку Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиаперевозчикам разрешили совершать международные рейсы из Волгограда в города Армении и Кипра. Федеральное агентство воздушного транспорта на своем сайте опубликовало приказ о допуске к воздушным перевозкам. Зеленый свет на полеты из Международного аэропорта Волгограда получили компании «Уральские авиалинии», «Россия» и «S7 Airlines» («Сибирь»), сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

«Уральские авиалинии» могут 3 раза в неделю летать из Волгограда в столицу Армении Ереван. На такое же число полетов компания получила допуск на рейсы Волгограда в другой армянский город Гюмри. Кроме того, «Уральским авиалиниям» Росавиация разрешила 3 раза в неделю организовывать рейсы из аэропорта «Гумрак» в Ларнаку – в третий по величине город Кипра. С такой же интенсивностью в Ларнаку может летать самолеты «S7 Airlines». А «России» разрешили делать по 7 рейсов в неделю на два курорта Кипра – в Ларнаку и Пафос.

Напомним, ранее Росавиация дала допуск на международные рейсы из Волгограда в Алма-Ату, но запретила авиасообщение с двумя египетскими курортами.