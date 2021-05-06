Машину раздавила фура: две девочки-фигуристки из Волгограда попали в аварию

Иномарку, в которой ехали юные фигуристки, фура буквально раздавила всмятку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Опять печальные новости с дорог: еще две юные спортсменки из Волгограда попали в жуткое ДТП. Обеим девочкам по 10 лет. Обе сейчас в больницах в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики. Произошла авария ночью 6 мая в Суровикинском районе: там фура смяла три машины, в том числе и иномарку с детьми.

Не успел Волгоград отойти от шока после аварии в Ставропольском крае, где погибли сразу 5 волгоградских девчонок из детской баскетбольной команды, как произошло очередное ДТП, в котором пострадали еще два наших ребенка, и тоже девочки-спортсменки.

Машину, в которой ехали юные фигуристки, раздавила фура. Одна из пострадавших девочек – дочь водителя иномарки, вторая – племянница. Их легковушка остановилась на светофоре, который регулирует движение на участке трассы, где идет ремонт дороги. Именно в этот момент в них на полном ходу врезался грузовик, который не успел затормозить перед остановившейся колонной машин.

- Водитель фуры «Вольво» с прицепом, направляясь со стороны Ростова-на-Дону в Волгоград, из-за большой скорости не смог вовремя затормозить и допустил столкновение с «Митсубиси», и далее с иномаркой «Киа» и «Фольксваген Поло». В результате ДТП пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В числе пострадавших оказался волгоградский фотограф, который и вез своих дочь и племянницу. У него медики диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб грудного отдела позвоночника и резанную рану затылочной области. Но его состояние не критичное. Чего не скажешь о девочках. Обе сильно пострадали, у обеих – закрытые черепно-мозговые травмы.

Появились слухи, что семья с детьми ехала с соревнований по фигурному катанию. Но мама одной из юных фигуристок, которая тоже была в машине в момент ДТП и сейчас находится в больнице, не подтвердила это.

- Мы возвращались с отдыха. Все произошло в считанные секунды. Избежать столкновения просто не было шансов, - говорит волгоградка.

- На текущий момент принято решение о переводе одной девочки в больницу №7 Волгограда. Остальные – 10-летняя девочка, две женщины (1961 и 1966 годов рождения) а также 42-летний мужчина (водитель «Митсубиси») – находятся в Суровикинской районной больнице. У всех состояние средней степени тяжести. В Суровикинскую ЦРБ санавиация доставила детского хирурга из Волгограда для усиления бригады врачей и оценки состояния девочки. Решается вопрос о ее возможной эвакуации в областные клиники, - уточнили информацию «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.