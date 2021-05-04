Слуцкому - 50: волгоградцы снимают клипы в честь юбилея легендарного земляка

В 2016 году волгоградец Леонид Слуцкий тренировал сборную России на чемпионате Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 мая волгоградскому футбольному тренеру Леониду Слуцкому исполняется 50 лет. Сейчас специалист борется за попадание в еврокубки с казанским «Рубином». А в день юбилея музыкальные поздравления записали в Волгограде. Сделали это строители стадиона «Бомбанера», который возводится на деньги Слуцкого в его родном городе, а также воспитанники его футбольной школы. На youtube-канале «СЛУга футбола» был опубликован видеоклип со словами поздравления с юбилеем. При этом его авторы не ограничились банальными поздравительными словами, а на музыку песни «Тает лед» группы «Грибы» сочинили собственное произведение.

Съемки клипа прошли на месте строительства стадиона «Бомбанера» в Советском районе. В тексте начала песни Леониду Слуцкому предложили закрыть глаза и представить, что арена уже готова. При этом строители отмечают, что несмотря на любую погоду, активно занимаются возведение стадиона для детей. «Мы построим стадион, пацаны чтобы играли на нем. Твой подарок перенесен, но мы точно его возведем», - поют строители в припеве. Также в тексте нашлось место футболисту «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе, иронии, что возводится не автомойка и не павильон, а строители уверяют, что ничего не украдут: «Ведь мы строим стадион и для своих детей».

Творчески подошли к поздравлению Леонида Слуцкого и воспитанники футбольной школы его имени. Она также сняли клип и написали песню. Юные футболисты играли в футбол на местах, которые связаны с волгоградским тренером – двор, стадион «Олимпия», школа. «Вот двор вполне обычный, таких есть миллион. Здесь славный парень Лена когда-то был рожден» - поется в произведении. Также в песне ребята вспомнили, как из интервью Слуцкого в Нидерландах сделали рэп-композицию.

Леонид Слуцкий уже посмотрел подготовленные клипы и в социальных сетях поблагодарил авторов за их создание.

Отметим, Леонид Слуцкий родился в Волгограде 4 мая 1971 года. Он с детства начал заниматься футболом. Играл на позиции вратаря за «Спартак» на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе. После окончания школы он поступил в Волгоградский государственный институт физической культуры, параллельно играл за «Звезду» из Городища. Но карьера футболиста прервалась из-за бытовой травмы. Слуцкий вспоминал, что соседка попросила достать с дерева кота. Он полез, но с большой высоты рухнул на асфальт, получив серьезные травмы. Но о большом футболе Леонид Слуцкий не перестал мечтать. После института в 22-летнем возрасте стал детским тренером в «Олимпии». За несколько лет его команда проделала большой путь до побед в зоне «Юг» Первенства КФК и Кубке России среди КФК. Это позволило «Олимпии» стать участником второго дивизиона профессионального футбола. Также воспитал ряд известнейших игроков, в том числе Дениса Колодина и Романа Адамова.

После «Олимпии» Слуцкий начал работать в профессиональных клубах. Он руководил элистинским «Ураланом», «Москвой», самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА. В качестве главного тренера московских «армейцев» стал 3-кратным чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и суперкубок страны. В 2016 году был наставником сборной России на чемпионате Европы во Франции. После этого заслуженный тренер России работал за границей – в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». В 2019 вернулся на Родину, возглавив казанский «Рубин». Сейчас команда из столицы Татарстана занимает 4-е место в Российской премьер-лиге.

В 2016 году Леонид Слуцкий открыл в Волгограде школу своего имени по футболу. А в этом году началось строительство стадиона «Бомбанера» в Советском районе для юных кудесников мяча.