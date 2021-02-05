Это не мойка, а спортобъект: стадион Леонида Слуцкого в Волгограде получит льготы по аренде земли

Такой «Бомбонера» будет после строительства. Фото: проект «СЛУга Футбола».

В Советском районе Волгограда продолжается строительство стадиона Леонида Слуцкого. Знаменитый футбольный тренер, уроженец города-героя на собственные деньги возводит спортивную арену, на которой в будущем будут заниматься мальчишки. Напомним, спортобъект будет именоваться «Бомбонера». Накануне, 4 февраля, состоялось заседание Совета по инвестициям Волгоградской области, на котором одним из вопросов стояло предоставление льготы по аренде земельного участка возводимому стадиону. Обсуждение вызвало некоторые противоречия. Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов засомневался в целесообразности предоставления льготы.

- Если подобная практика сегодня будет действовать на территории Волгоградской области, то фактически сегодня любой строитель мойки, павильона или небольшого двухэтажного офиса будет обращаться к нам, чтобы мы предоставляли ему льготы. Мне кажется, что совет создан все-таки для рассмотрения более масштабных и более важных, на мой взгляд, инвестиционных проектов, - отметил Руслан Шарифов.

Однако остальные участники Совета это мнение не поддержали. В итоге все, в том числе и Шарифов, проголосовали за то, чтобы стадион имел льготу по аренде за земельный участок.

- Хорошо известно, что строительство «Бомбонеры» реализуется за счет личных средств Леонида Слуцкого. Это заведомо убыточный социальный проект, который осуществляется не с целью зарабатывания денег, а с целью предоставить большому числу волгоградских детей возможность бесплатно заниматься футболом в комфортных условиях. Считаем, что сравнение некоммерческого детского стадиона с объектами коммерческой недвижимости недопустимо. На момент подачи заявки в Совет предварительная сумма строительства составляла 86 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс службе проекта «СЛУга Футбола».