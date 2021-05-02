Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 мая: заболели свыше 57 тысяч волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу на 2 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

График заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области застыл практически на одних и тех же цифрах. Ежедневно около сотни жителей заражаются ковидом. 2 мая в регионе выявили 107 новых случаев COVID-19. Сегодня Волгоградская область занимает 12-е место в стране по приросту заболевших. Всего в России за сутки подтвердились 8 697 случаев коронавируса. За всю пандемию вирус подхватили уже свыше 57 тысяч волгоградцев, а если быть точным - 57 100 жителей Волгоградской области. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 мая 2021 года.

Статистика по данным портала стопкоронавирус.рф

С каждым днем растет число жертв пандемии. Причем за последние две недели увеличился среднесуточный прирост смертей. 2 мая в Волгоградской области подтвердились 7 летальных исходов от COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 1 119.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Без каких-либо серьезных изменений остается динамика выздоравливающих от COVID-19. За последние сутки покинули ковидные госпитали или закрыли домашние больничные 103 пациента. Борьба с вирусом для них осталась позади. Впереди – процесс реабилитации. С марта прошлого года сумели победить коронавирус 54 556 жителей Волгоградской области.

Тем временем, в Волгоградской области начали действовать изменения в постановлении губернатора по коронавирусу. В частности, пенсионерам отменили самоизоляцию, молодоженам разрешили приходить в ЗАГС с близкими, сняли ряд ограничений на массовые мероприятия. Читайте, какие еще изменения по коронавирусу начали действовать с 1 мая в регионе.