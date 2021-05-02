В Волгограде от коронавируса скончалась 27-летняя девушка

За последние сутки жертвами ковида стали семеро волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 2 мая подтвердились 7 смертей от коронавируса. С каждым днем жертв становится все больше. И COVID-19 опасен не только для возрастных людей, но и молодежи. За последние сутки жертвами пандемии стали трое мужчин и четыре женщины. У всех были различные хронические заболевания. Самой молодой скончавшейся было всего 27 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Молодая волгоградка была госпитализирована в многопрофильный стационар с подозрением на хирургическую патологию. Во время лечения у нее выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию. Ее перевели в клиническую больницу №4. Однако девушке с хроническими заболеваниями кроветворной и нервной систем, а также органов дыхания помочь не смогли.

При первых признаках болезни занялась самолечением 52-летняя волгоградка. Однако ей становилось только хуже, тогда она вызвала скорую. Госпитализация ее не спасла. Спустя несколько дней обратились к медикам 62-летний и 83-летняя жители Волгограда. Их направили в ковидные стационары. Но время было упущено.

Не сразу решили пойти в поликлинику 69-летняя женщина из Светлоярского района, 66-летний житель Камышина и 65-летний пенсионер из Ольховского района. Врачи приняли решения о госпитализации пациентов. Но в госпиталях им становилось только хуже.