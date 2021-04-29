Матч в субботу станет заключительным в Волгограде в рамках сезона РПЛ 2020/2021 годов. Фото: СК "Ротор".

В 28-м туре Российской премьер-лиги в Волгограде местный «Ротор» примет «Ахмат» из Грозного. Этот матч станет последним в городе на Волге в РПЛ – только в текущем сезоне или перед вылетом сине-голубых из элитного дивизиона? На этот вопрос смогут ответить только сами футболисты и тренеры «Ротора». У волгоградцев тянется затяжная черная серия. «Ахмат» уже не имеет никаких глобальных задач в сезоне. Грозненцы отстали от зоны еврокубков, также им не грозят даже переходные игры с командами из ФНЛ. «КП» дает прогноз на матч 28 тура чемпионата РПЛ Ротор – Ахмат 1 мая 2021.

Под конец сезона «Ротор» свалился из зоны переходных матчей на предпоследнее место. У команды остаются шансы избежать прямого вылета. Для этого, естественно, нужно забивать мячи и набирать очки. А после 27-ми игр у волгоградцев только 18 заработанных баллов, 12 забитых мячей и 49 пропущенных. В текущем сезоне РПЛ даже некоторые футболисты в одиночку нанесли большее число результативных ударов, чем «Ротор». У спартаковца Александра Соболева также 12 голов, у его одноклубника Джордана Ларссона 13 забитых мячей. А зенитовцы Сердар Азмун и Артем Дзюба настреляли соответственно 16 и 14 мячей. Еще у «Ротора» тянутся 2 серии – команда не может отличиться уже на протяжении семи встреч кряду и проигрывает на протяжении шести матчей. Пока тандем тренеров Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева после назначения в клуб не преобразил сине-голубых. Добавляет проблем ситуация с травмированными. На матче с «Зенитом» в прошлом туре у сине-голубых на замене были только пятеро запасных. А вояж в Санкт-Петербург обернулся кошмарным поражением со счетом 0:6.

«Ахмат» претендовал на выход в финал Кубка России, но в серии пенальти уступил «Крыльям Советов». Поэтому у подопечных Андрея Талалаева уже нет никаких серьезных задач в этом сезоне, а лишь банальная – стараться побеждать в каждом матче. Грозненский коллектив в РПЛ занимает 11-ю строчку. От еврокубковых мест он отстал на 10 очков, а гандикап от зоны стыков еще больше – 13 балов. «Ахмат» до конца сезона имеет шансы лишь подняться на 8-е место. Сейчас у команды 36 очков, 31 забитый мяч и 34 пропущенных. В последних турах грозненцы выступают неровно: забили 5 безответных мячей «Краснодару», затем были разгромлены «Уфой» - 0:3. Реабилитировались, обыграв «Химки» 3:1, а в прошлом туре разошлись миром с «Уралом».

Ранее между собой «Ротор» и «Ахмат» встречались только 3 раза. Впервые их дуэли состоялись в рамках четвертьфинала Кубка России-2003/2004. В Волгограде со счетом 2:0 победил «Ротор», а в ответной дуэли тогда еще «Терек» выиграл 3:0, прошел дальше, а по итогу вовсе стал обладателем трофея. Еще одна игра состоялась уже в рамках текущего сезона РПЛ. В 3-м туре в Грозном «Ахмат» оказался сильнее со счетом 3:1. Так что в очных встречах по количеству выигрышей минимальное преимущество на стороне грозненцев.

У букмекеров фаворитом предстоящего матча является «Ахмат». Хотя не слишком явным. Коэффициент на победу гостей составляет 2,16. Котировки на ничью равны 3,3. А на успех «Ротора» коэффициент 3,65.

Если не сейчас, то когда «Ротор» сможет прервать свои неудачные серии и постараться подняться в таблице из зоны прямого вылета? Время уходит. Но «Ахмат» вряд ли собирается просто так дарить очки в Волгограде. У подопечных Андрея Талалаева мотивации всегда предостаточно. Но если волгоградцы хотят остаться в премьер-лиге, они должны выйти на игру в субботу как на последний бой. Иначе с РПЛ с большой долей вероятности придется распрощаться. Прогноз «КП» на матч Ротор – Ахмат: победа хозяев со счетом 1:0.