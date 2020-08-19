Все решилось во втором тайме: «Ахмат» уверенно переиграл «Ротор»

Фото: пресс-служба СК "Ротор"

Ахмат и Ротор к очному противостоянию подходили с равными показателями. Команды к третьему туру по разу сыграли вничью и потерпели по одному поражение. Причем делали они все с одинаковыми счетами – 0:0 и 0:2. Для «Ахмата» матч был первым домашним в новом сезоне Российской премьер-лиги. Грозненцы на глазах своей публики, конечно, хотели одержать победу. У «Ротора» выезд в Грозный был вторым кряду после поездки в выходные в Москву к «Динамо». Учитывая ограниченный подбор игроков, сине-голубые не могли, сломя голову, бежать в атаку.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Предсказуемо «Ахмат» старался забрать мяч под своей контроль. Подопечные Андрея Талалаева нагнетали обстановку у чужих ворот, но до моментов дело не доходило. То плотные оборонительные редуты волгоградцы съедали нападки грозненцев, то мячи становились легкой добычей для голкипера «Ротора» Довбни. Поэтому выделить что-то опасное было сложно. У гостей единственная надежда была на контратаки. Но довести их до ударов не удавалось. Ближе к середине тайма игра выровнялась. Было много борьбы, повреждений. Неоднократно на поле выбегали медики команд. Больше доставалось гостям.

А на 29-й минуте «Ахмат» почти случайным образом получил прекрасную возможность открыть счет. Когда угрозы воротам «Ротора» не было, в подкат в своей штрафной пошел Степанов. До мяча защитник гостей не дотянулся, зато заехал в ноги Бериши – пенальти. К мячу подошел Понсе, который направил игровой снаряд в штангу. Мяч вновь отлетел к нападающему Ахмату, который со второй попытки реализовал шанс. Гол? Нет! Нарушение правил. Бьющий пенальти после попадания мяча в каркас ворот без касания какого-либо футболиста.

Андрея Талалаева явно не удовлетворяло то, как действовала его команда. Он решился на замену, убрав с поля Умаева и выпустив Роши. И именно албанский полузащитник станет героем матча. Но об этом позже. Потому как теперь шанс на гол могли получить волгоградцы. Муллин оказался на газоне в штрафной Ахмата после того, как его сбил вратарь Шелия. Главный арбитр показал на точку. Но недолго радовались подопечные Александра Хацкевича. Видео помощники судьи подсказали Лапочкину, что нарушения, скорее всего, не было. После тщательного просмотра момента было решено отменить 11-метровый удар, а Муллину была показана желтая карточка. С грустными нулями на табло команды ушли на перерыв.

ВТОРОЙ ТАЙМ

А вторая половина встречи прошла уже по-другому сценарию. У «Ахмата» на замены вышли Иванов и Ильин. И они сразу же сообразили гол. Олег выполнил великолепную передачу внешней стороной стопы на нападающего. Ильин в касание переправил мяч в ворота. Довбня был бессилен. Не успел «Ротор» оправиться от этого удара, как пропустил второй, отправившись в тяжелый нокдаун. Грозненцы получили право на штрафной. Последовала подача Бериши на Роши. Одисе переправлял мяч головой, но угодил в перекладину. Однако тут же Роши получил еще шанс забить, мяч от каркаса отлетел к полузащитнику – гол. Не забить было сложно.

Затеплилась надежда у «Ротора» на 58-й минуте. Волгоградцы нашли брешь в обороне соперников. Алейник вбежал в штрафную, нанес удар, но Шелия отбил мяч. Правда, на Серченкова. Сергей недавно вышел на поле на замену и сумел забить мяч. Исторический гол «Ротора» в РПЛ спустя 16 лет. Счет стал 2:1 в пользу «Ахмата». И почти в следующей же атаке хозяева снова оторвались от волгоградцев на два мяча. «Ротор» сам привез себе мяч, неудачно разыграв удар от ворот. Роши оказался на ударной позиции и расстрелял ворота. 3:1.

Было видно, что «Ахмат» полностью контролирует игру. А у волгоградцев и силы заканчивались, и эмоции. Много брака и отсутствие атак. Да еще признававшийся дважды лучшим игроком команды в прошлых турах Гогуа схлопотал второй «горчичник» и был удален.

Александр Хацкевич предпринял попытки освежить игру своей команды заменами. Но выходящие на поле футболисты не добавляли. А «Ахмат» перешел на контроль мяча. Скорее хозяева могли довести дело до разгрома, чем сине-голубые сократили бы отставание в счете. Хозяйская команда довела дело до логичной победы – первой для себя в новом сезоне. «Ротор» потерпел второй поражение в премьер-лиге.