Зенит разгромил Ротор со счетом 6:0

Ротор потерпел шестое поражение подряд. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Питерский «Зенит» 24 апреля разгромил волгоградский «Ротор» на «Газпром Арене», забив шесть безответных голов в матче 27 тура РПЛ. В чемпионстве «Зенита» в сезоне 2020/21 сомнений все меньше, а вот потерпевший шестое поражение подряд «Ротор» вполне может потерять прописку в премьер-лиге. У лидера РПЛ на сегодня 58 очков, у Ротора» - 18.

В первом тайме «Ротор» достойно держал оборону против атак одного из сильнейших клубов РПЛ. Но в самом конце досадный автогол Соломона Кверквелия сломал волгоградцам всю дальнейшую игру.

Во втором тайме голы в ворота Чондрича посыпались как из рога изобилия. Отличились Малком (56), Мостовой (65), Дзюба (75), Ерохин (77) и Сутормин (87).

1 мая в 14 часов на «Волгоград Арене» «Ротор» принимает «Ахмат». Болельщиков ждут на стадионе.