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Общество21 апреля 2021 13:53

Олег Савченко и Илья Кошкарев стали самыми богатыми волгоградскими депутатами

Депутаты Волгоградской областной думы раскрыли доходы за 2020 год
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Олег Савченко остается самым успешным народным избранником.

Олег Савченко остается самым успешным народным избранником.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вслед за сенаторами и депутатами Госдумы свои доходы за прошедший 2020 год опубликовали депутаты Волгоградской областной думы. Народные избранники явно не бедствуют, сплошь миллионеры и миллиардеры, за исключением одного. За коронавирусный год многим парламентариям удалось умножить свои доходы и нарастить капитал. Избирателям остается лишь вздыхать, глядя на указанные в декларациях суммы и списки имущества. На первом месте по доходам остается миллиардер Олег Савченко, вторым стал прославившийся «заточением» на райском острове в период пандемии Илья Кошкарев. Замыкает тройку самых богатых волгоградских парламентариев-миллионеров, как и в прошлом году, Сергей Четвериков.

САМЫЕ БОГАТЫЕ и БЕДНЫЕ ВОЛГОГРАДСКИЕ ДЕПУТАТЫ

Доход Олега Савченко за прошедший год упал в три раза, по сравнению с 2019-м, когда его капитал увеличился на 1,64 миллиарда рублей. В 2020 году доход известного промышленника - около 564,8 миллиона. У бизнесмена в собственности остаются земля и тысячеметровый дом в Италии, скромная квартира в России и три шикарных «Мерседеса». Еще одна квартира в пользовании. Доход супруги стабильно невысок – 511 тысяч рублей за год. Из недвижимости у жены бизнесмена четыре участка, три дома, три квартиры, гараж и внедорожник.

Застрявший на несколько месяцев на острове Фиджи депутат Илья Кошкарев в 2020 году приумножил свой капитал на 80,8 миллиона рублей, в прошлом году его доход был куда меньше – 29 миллионов. Миллионер пополнил свою коллекцию недвижимости , теперь у него 8 земельных наделов и три дома. Супруга Кошкарева – одна из самых богатых депутатских жен. Ее доход хоть и уменьшился, но все равно остался солидным – 13,7 миллиона рублей. В собственности пара квартир, нежилая недвижимость и Mercedes-Benz GLE 400.

Приумножил свой капитал и управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков. За год его доход вырос с 40 до 56 миллионов рублей. У него остались большая квартира, машиноместо и мотовездеход. А вот супруга такими доходами похвастать не может – всего 218 тысяч рублей за год, но недвижимости хватает.

Удвоил свой доход в 2020-м и бизнесмен Александр Кузьмин – с 18,6 до 34,5 миллиона рублей. У него прибавилось земли – теперь он владелец 16 участков, еще шесть в аренде. Есть также два дома, 26 нежилых помещений и сооружений, четыре машины и автопогрузчик. У супруги в этом году тоже довольно солидный доход – 2,4 миллиона вместо нескольких тысяч рублей в предыдущем.

Почти 27,9 миллиона за 2020 год получил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин. В собственности у него приличная квартира, мотовездеход и половина гаражного бокса.

Единоросс Алексей Голубев тоже нарастил доходы - с 14,5 до 21,9 миллиона рублей. Улыбнулась удача и депутату Павлу Иванову, который заработал 10,8 миллиона рублей. У него есть земля, полдома и квартир, два гаража и три машины, а еще две мотолодки и гидроцикл.

Стабильно среди самых богатых депутатов Ирина Соловьева. Ее доход чуть подрос – до 19,3 миллиона рублей. В списке недвижимости прибавление: уже 13 земельных участков, пять жилых домов и «дворцов», а еще 28 коммерческих и нежилых объектов. Из прочего - гараж, три иномарки.

А вот у следующих народных избранников заработки упали. Доход директора КД ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» Дмитрия Крикунова за прошедший год снизился с 14,4 до 8,6 миллиона рублей. В декларации по-прежнему пять земельных участков, дом и тысячеметровый «дворец», гараж и пять машин.

Занимавший по итогам 2019 года второе место по доходам Станислав Коротков на этот раз далеко. Его доход упал на порядок - со 107 до 8,1 миллиона рублей. Но зато есть плюс в коллекции недвижимого имущества. Земли пять участков вместо двух, большой дом на 635 «квадрата», три квартиры, два гаража и машиноместо, а еще 48 коммерческих помещений вместо прежних 17. Правда, часть – в долевой собственности. Зато супруга Короткова заработала сразу 16,5 миллионов, в 15 раз больше, чем годом ранее. Но часть этих денег она получила за счет продажи недвижимости - из списка нажитого исчезла большая квартира.

Остальные депутаты заработали в 2020-м поменьше – от 1,2 до 6 миллионов рублей. А вот депутатом с самым низким доходом в прошлом году оказался Владимир Иванов – у него вполне средний по региону заработок в 580 тысяч рублей, у супруги итого меньше – 118 тысяч. Да и имущества негусто.

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