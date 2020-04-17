Золотые наши: самые богатые депутаты облдумы Волгограда

Снова апрель, и снова депутаты и чиновники отчитываются перед народом о своих доходах. Первыми опубликовали свои декларации за 2019 год депутаты Волгоградской областной Думы. Сразу скажем, народные избранники не бедствуют. Дорогие машины и квартиры, дома от скромных до тысячи квадратных метров, катера, гидроциклы и прочее имущество у всех в наличии. Лидеры по доходам прошлых лет в новом составе думы уступили место новым рекордсменам. Вне конкуренции среди депутатов миллиардер Олег Савченко, на втором месте удвоивший доходы Станислав Коротков, на третьем - управляющий директор АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков со скромными для топ-3 40 миллионами рублей. «КП-Волгоград» заглянула в «кошельки» народных избранников и составила топ-15 самых богатых волгоградских депутатов.

САМЫЕ БОГАТЫЕ ВОЛГОГРАДСКИЕ ДУПУТАТЫ

Миллиардер Олег Савченко в 2019-м заработал 1,64 миллиарда рублей. Среди прочего он председатель Ассоциации производителей подшипников, гендиректор Портово-логистической компании "Каспий". У бизнесмена есть земля и тысячеметровый дом в Италии, три «Мерседеса», а также небольшая квартира в России. Доход супруги – чуть больше полумиллиона рублей. В собственности четыре участка, три дома, три квартиры, большой гараж и внедорожник. У одного из детей есть доля в двух квартирах. Остальным депутатам до них расти и расти.

Олег Савченко отказался от зарплаты в облдуме.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На втором месте депутат Станислав Коротков. Его доход составил 107 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом он поднялся вдвое (в 2018-м было 52,5 миллиона). Среди имущества два больших земельных участка, дом площадью 635 кв.м., три квартиры, два гаража, машиноместо. Также в долевой собственности 17 нежилых помещений (было 19). А вот личный автопарк по-прежнему пуст. Доход супруги за последний год упал втрое до 1.1 миллиона рублей. В собственности у нее квартира на 157 «квадратов» и две машины – «Мерседес» и «семерка».

На почетном третьем месте единоросс Сергей Четвериков с 40,2 миллиона рублей. В собственности у него квартира на 144 кв.м., машиноместо, мотовездеход YAMAHA YFM700FWAD. Еще одна квартира на 192 «квадрата» в пользовании. Супруга получила за год всего 334 тысячи, зато в собственности у нее катер SLIDER-180, земля, дом на 560 «квадратов», квартира на 118 кв.м. и еще одна поменьше.

Застрявший на Фиджи председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев за 2019 год получил более 29,1 миллиона рублей. Его супруга - еще 18,8 миллиона – она одна из самых богатых депутатских жен. В собственности у четы миллионеров шесть земельных участков, два дома, две квартиры, нежилое помещение и элитный «Мерседес».

Народный избранник и директор Пивоваренного дома Буржуй Самвел Аветисян заработал за год 23,7 миллиона рублей. Шесть земельных участков, три с лишним дома – все немаленькие, десяток нежилых помещений, три дорогих иномарки и три грузовика, супруга с доходом в 3,6 миллиона и двумя машинами, в общем, дом - полная чаша и пятое место в рейтинге.

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин получил за 2019 год 23,2 миллиона рублей дохода. В перечне имущества 145-метровая квартира, гаражный бокс, приличный внедорожник и мотовездеход. В пользовании еще одна квартира и дом. Супруга заработала чуть больше миллиона. У нее также имеется дом, земля и две иномарки.

Михаил Струк будучи директором Волжской птицефабрики заработал 18,8 миллиона рублей. Своего имущества нет, зато есть дом на 444 «квадрата» в совместной пользовании с женой. Кстати, вторая половина тоже неплохо заработала – 2,2 миллиона, у нее также есть свой Лексус RX300. Дети пока ничем существенным не владеют.

Бизнесмен и депутат Александр Кузьмин также заработал за прошлый год 18,6 миллиона рублей. У него есть 12 участков земли, еще пять в аренде, два дома – одни почти на 500 «квадратов», 22 нежилых здания и сооружения, автопогрузчик и четыре машины, среди которых и «Ока», и элитный BMW 7 серии. Зато супруга подкачала – всего 26 тысяч дохода за год.

На девятом месте бывший вице-губернатор и ныне ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин с 18,6 миллиона доходов. Доходы его супруги весьма скромные – всего 188 тысяч с копейками. В прошлом году он обзавелся новой квартирой площадью более 182 квадратных метров, старую продал, добавил сбережения. Есть у бывшего чиновника и доля в общей с женой 59-метровой квартире, а также крохотное нежилое помещение на 1,6 «квадрата». В аренде шесть соток земли. А вот личного транспорта нет ни у ректора медуниверситета, ни у его супруги. На ребенка также ничего не записано.

Десятый в депутатском списке «Форбс» Волгограда предприниматель и коммунист Валерий Могильный. Он получил доход в 17,2 миллиона. В собственности 31 земельный участок - своего рода депутатский рекорд. Также имеется семь нежилых зданий и три дома, в том числе на 715 «квадратов». В гараже – три иномарки, автофургон, прицеп и три грузовика. Имеется и целый автопарк сельхозтехники – 15 тракторов, экскаваторов, комбайнов. В аренде - четыре надела земли общей площадью более 500 га. Супруга с 3,2 миллиона дохода, землей, гаражом и двумя элитными иномарками дополняет картину семейного благосостояния.

Доход Ирины Соловьевой, которая уже не первый год входит в число самых богатых народных избранников, составил 16,3 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом маловато (было 22,5 миллиона рублей). При этом с пятого места она спустилась в рейтинге на 11-е место. В собственности по-прежнему 12 земельных участков, четыре жилых дома, в том числе на 1100 «квадратов». Имеется скромный гараж, прицеп, катер Larson Senza 206i/о и четыре элитных иномарки одна другой круче. Также в собственности у депутата 28 нежилых помещений и сооружений, среди которых пруд и оздоровительный лагерь. В аренде еще 21 гектар земли.

Единоросс Алексей Голубев заработал 14,5 миллиона рублей за 2019 год. У него есть доля в совместной с женой квартире, у жены еще одна - на 175 кв.м.. Доход супруги скромный – менее 400 тысяч. Зато у нее также есть три участка и небольшой дом.

Номер 13 в рейтинге - директор КД ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» Дмитрий Крикунов получил за год 14,4 миллиона рублей. У него имеется пять земельных участков, два дома, один из которых занимает больше тысячи метров площади. А также гараж, четыре иномарки, прицеп и «Волгу». В декларации не значится ни супруги, ни дохода и имущества у ребенка.

Депутат Павел Иванов, он же генеральный директор ООО СП «Волгодеминойл», получил за год 9,5 миллиона рублей. У него есть дом на 133 «квадрата» пополам с супругой, участок, квартира, гараж, две иномарки и УАЗик, три прицепа, гидроцикл и два катера. В общем, полный комплект. Так что 252 тысячи рублей дохода супруги в семье погоды не делают. К тому же у жены есть еще один дом, два участка земли, автоприцеп и машина.

И на 15-м месте коммунист Евгений Шаманаев с 8,6 миллиона рублей дохода. У него есть прицеп-цистернаТУ11Б и в аренде квартира на 86 кв.м. Жена заработала 151380,05. А вот трое младших детей собственных доходов пока не имеют, как и имущества.

В целом депутаты нового созыва подняли доходную планку. Топ-10 в 2018-м заканчивался на 7 миллионах рублей.

В новой думе оказалось сразу три экс-руководителя области. Фото: Волгоградская областная дума

ДЕПУТАТЫ СЕРЕДНЯЧКИ и НОВИЧКИ

Депутат и бизнесмен Руслан Шарифов задекларировал 5,8 миллиона рублей. Еще один экс, ныне спикер облдумы Александр Блошкин указал 4 миллиона дохода, Валентина Гречина – 3,6 миллиона. Наталья Семенова и Андрей Таев – по 3,1 миллиона.

Депутат-новичок Екатерина Мицукова заработала всего 741 тысячу рублей за год. При этом ее владения не так скромны: участок земли, дом площадью 160 квадратных метров, квартира на 100 «квадратов», Audi Q5 и бортовая «Газель». А вот ее супруг заработал на порядок больше – более 18,4 миллиона рублей. У него также свой большой дом, земельный участок, квартира и такая же иномарка, как у супруги.

Чуть больше 1,1 миллиона рублей заработала еще одна дебютантка облдумы – телеведущая и один из руководителей «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова. Ей и ее супругу принадлежат доли в двух небольших квартирах. У мужа доход почти в полтора раза выше, - 1,5 миллиона рублей. В прошлом году он обзавелся квартирой в ипотеку и новенькой иномаркой Infiniti FX37 плюс к уже имеющейся Ауди А4.

У пришедшего из гордумы Алексея Волоцкова доход тоже скромный – 715 тысяч рублей, есть две небольших квартиры и Volkswagen Touareg. Еще одна иномарка, квартира, участок и дом имеются у супруги, которая за прошедший год заработала 620 тысяч.

Депутат от ЛДПР Алексей Логинов до выборов работал в Госдуме референтом. Его доход 1,6 миллиона рублей. В собственности крохотный домик на 25 квадратов и машина. Еще две квартиры и участок в пользовании. 1,4 миллиона рублей - доход лидера Сталинградского обкома КПРФ Тамары Головачевой.

А вот самым бедным депутатом оказался Владимир Иванов с 297 тысячами рублей задекларированного дохода. Своего имущества у него нет, живет в квартире жены. Получает вторая половинка тоже маловато – всего 114 тысяч.