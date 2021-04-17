Евгений Москвичев за год в три раза увеличил свой доход, а Анна Кувычко «потеряла» половину капитала

Для Москвичева пандемийный год стал более, чем успешным. Фото с сайта Госдумы РФ и портала "Единой России".

Пандемийный 2020-й год стал «лакмусовой бумажкой» для бизнесменов и власть имущих. Кто-то потерял, а кто-то и приумножил. Например, для депутата Госдумы от Волгоградской области Евгения Москвичева минувший год стал просто суперприбыльным – он в 3,5 раза увеличил свой капитал, а вот его коллега Анна Кувычко, наоборот, «обеднела». «КП-Волгоград» заглянула в декларации волгоградских парламентариев за 2020 год, которые опубликовали на сайте Госдумы РФ, и оценила, кто и как из них преодолел кризис.

Евгений Москвичев по итогу 2020-го стал самым богатым депутатом Госдумы из числа волгоградских парламентариев. Его задекларированный доход составил 20,9 миллионов рублей (за 2019-й, для сравнения, он заработал всего 5,7 миллиона). А вот его супруга почти все за год потеряла: если за 2019-й она заработала 2,3 миллиона рублей, то за 2020-й – всего 267 тысяч. Кроме того, из собственности семьи исчез один из домов. Но у Москвичева и без него достаточно собственного имущества – большой дом, земельный участок и квартира. Еще один дом с баней и гаражем – у его супруги. Есть еще квартира в наеме, которую депутату предоставляют на период работы в Госдуме. Автомобилей у семьи нет, только снегоход.

Анна Кувычко, которой год назад принадлежала эта «пальма первенства», наоборот, потеряла половину своего дохода. Так, за 2019-й она заработала 11,7 миллионов рублей, а за 2020-й всего 5,29 миллиона. Причем никаких дорогих покупок она в прошлом году не сделала (если верить декларации). Машина у Анны Александровны все та же - Инфинити QX70, новой недвижимости ни у нее, ни у ее мужа - Роланда Херианова - не появилось. У них в собственности вообще нет недвижимости. Зато есть дом с земельным участком в безвозмездном пользовании у Кувычко, и еще один участок, а также квартира в пользовании у ее супруга. Единственное заметное изменение в декларации Кувычко – приумноженный доход ее мужа. Если в 2019-м он заработал всего 2 миллиона рублей, то за 2020-й – больше шести (если точнее 6,3 миллиона). Теперь уже он содержит семью. При этом продолжает ездить на старенькой «восьмерке». По крайней мере, другой машины у него в декларации так и появилось.

У остальных волгоградских депутатов Госдумы мало что изменилось за минувший год. У Владимира Плотникова все та же квартира за 183 «квадрата», тот же дом с летней кухней, верандой и баней, те же гектары земли под сельхозугодиями, и та же Тойота Камри в гараже. В заработке, правда, чуть потерял: за 2020-й его доход составил 6 миллионов рублей (по итогам 2019-го, для сравнения, было 6,6 миллиона). Упали доходы и у его супруги, причем в десятки раз: в 2019-м ее заработок составлял почти 6 миллионов, а в 2020-м – всего 600 тысяч рублей.

Стабильно прошел пандемийный год и у Татьяны Цыбизовой, по крайней мере, в финансовом плане. Дом площадью 482 квадратных метра на месте, квартира мужа тоже. Заработок остался неизменным – 5,7 миллиона рублей за год. При этом Татьяна Игоревна успела купить себе KIA SK3 (Soul). А свой Volkswagen Touareg она отдала супругу.

У Нины Черняевой доход за 2020-й составил 5,8 миллиона, немногим больше, чем в 2019-м (видимо, разница в 200 тысяч – это просто увеличенная заработная плата). Машина осталась та же - Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. Зато появился новый дом. Второй – на 154 «квадрата». Есть у парламентария еще один дом с земельным участком на 312 квадратных метра.

У Ирины Гусевой пандемийный год тоже был благополучным. И хоть заработок ее остался почти на том же уровне, что и год назад – 5,6 миллиона, зато в собственности появилась новая квартира на 99,6 квадратных метра. Также у нее имеется доля в квартире на 58 «квадратов» и элитная иномарка - Land Rover Range Rover Velar

Александр Носов успел за прошлый год построить себе дом на 138 квадратных метра. И увеличил свой заработок с 5,4 миллиона в год до 5,6 миллиона. Также в его собственности остались огромные наделы земли – гектары сельхозугодий.

Самым «скромныи» из волгоградских депутатов Госдумы оказался Николай Арефьев. Его доход всего 5,4 миллиона и одна квартира в списке недвижимости. Даже автомобиля у семьи личного нет. Хотя у его супруги имеется своя жилплощадь.