Пять простых выводов по матчу Ротор – Динамо

"Динамо" добилось уверенной победы над "Ротором" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в матче 26-го тура Российской премьер-лиги местный «Ротор» принимал московское «Динамо». Для волгоградцев эта встреча была третьей подряд с командой из столицы. Ранее были две неудачи от «Локомотива» и ЦСКА. В целом у сине-голубых серия уже из четырех неудач подряд. «Динамо» же то побеждает, то проигрывает, то играет вничью. Результаты разные. Но бело-голубые регулярно забивают мячи и продолжают борьбу за попадание в еврокубки. Забили динамовцы и в Волгограде. Они победили со счетом 3:0. «КП» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

ЕДВА НЕ ПРИВЕЗЛИ

Первый тайм получился скудным на опасные моменты. Чаще мячом владели игроки «Динамо». Порой, волгоградцам приходилось действовать в обороне на отбой. Но и свои шансы футболисты «Ротора» также пытались найти у чужих владений. Раз сами москвичи едва не помогли забить хозяевам. Грулев ошибся в передаче Евгеньеву на своей половине поля. Мяч подхватил Муллин, который на всей скорости побежал к воротам оппонентов. Однако от преследования Евгеньева ему избавиться не удалось. Камиль нанес удар поворотам, причем в створ. Да только переиграть Шунина не удалось. А уже под занавес тайма свой подарок соперникам преподнес «Ротор». Гогуа сделал неточную передачу на своей половине. Тюкавин подхватил бесхозный мяч и увидел движущегося параллельным курсом Игбуна: пас и Слай оказался на рандеву с Чондричем. Гол? Нет. Игбун не смог переиграть Чондрича. Вратарь хозяев вовремя сократил дистанцию с нападающим.

ТЮКАВИН НА ОСТРИЕ

За первый тайм «Динамо» нанесло 5 ударов по воротам соперников. Причем 3 попытки забить были у Тюкавина. Партнеры постоянно искали нападающего в чужой штрафной. Иногда это получалось. Захарян с правого, а Игбун с левого края направляли мяч на форварда. А Константин пытался поразить цель при любой возможности. У него в активе 2 удара бисиклетой. Выглядело это эффектно, только не эффективно. Раз после такой попытки мяч полетел мимо ворот, а в другом моменте Тюкавин послал мяч точно в руки Чондрича. Всего же Константин провел на поле 83 минуты и за это время сделал 5 ударов по воротам. Вообще у динамовцев 20 ударов по владениям Чондриа, 8 их них пришлись в створ. У «Ротора» за 90 минут было 6 выстрелов в сторону владений Шунина и только 1 в створ. По владению мячом у команд почти равенство: 52% против 48% в пользу москвичей.

По воротам Чондрича Динамо нанесло 20 ударов Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЕЗГОЛЕВАЯ СЕРИЯ «РОТОРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Ротор» третий кряду матч с московской командой завершает поражением. А «Динамо» и вовсе добилось крупной победы, забив все мячи во втором тайме. Сначала отличился Фомин с пенальти после фола Кверквелии на Паршивлюке. Удвоили преимущество подопечные Сандро Шварца на 76-й минуте. Захарян сделал подачу с углового, на которую откликнулся Ордец. Защитник головой послал мяч в дальний угол владений Чондрича. Йосип свою команду спасти не смог. Не выручил Чондрич и когда забивал Нжи в компенсированное время. Клинтон получил пас от Моро, вбежал в штрафную соперника и пробил в ближний угол. Мяч от штанги влетел в сетку. 0:3 - «Ротор» шестой матч подряд не может поразить ворота соперников. Голы волгоградцы забивали еще в феврале «Тамбову». Безголевая серия волгоградцев длится уже 558 минут.

Пенальти у "Динамо" заработал Паршивлюк Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ ПОГОНЮ

Борьба за попадание в еврокубки в РПЛ по-прежнему острая. «Динамо» из нее не выключается. Хотя им нужно догонять соперников. После победы в Волгограде москвичи набрали 46 очков и поднялись на пятое место. Столько же очков у идущего четвертым ЦСКА. А именно четвертое место дает право участвовать в квалификации Лиги Европы. Но «армейцы» свой матч 26-го тура еще не провели. Имеют математические шансы динамовцы и на медали. До занимающего третье место «Локомотива» им не хватает трех очков.

Единственный удар в створ ворот "Динамо" нанес Камил Муллин Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующем туре «Ротор» 24 апреля в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». В этот же день «Динамо» примет «Химки».