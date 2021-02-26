Фото: ФК "Тамбов"

Российская премьер-лига возобновилась после зимней паузы. 20-й тур стартовал в Саранске, где «Тамбов» принимал «Ротор». Дуэль аутсайдеров, которые в разных настроениях и форме подходили к рестарту сезона. Тамбовчане всю зиму ждали, будут ли они продолжать выступление или снимутся с чемпионата. Когда вопрос разрешился, состав команды изменился процентов на 90. Волгоградский «Ротор» же спокойно готовился на сборах в Турции и сделал единичные изменения состава. Очная встреча соперников разделилась на 2 абсолютно разных тайма. А сильнее стали гости, 3:1.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Встреча на «Мордовия Арене» прошла без зрителей. Так что обстановка была как на играх на сборах. Еще в Саранске стоит морозная погода. Все сводилось к тому, что команды покажут тяжелый вязкий футбол. Но на деле вышло немного иначе. «Ротор» взял мяч под свой контроль на старте дуэли и мог открывать счет. На 6-й минуте сине-голубые провели атаку левым флангом. Давиташвили в штрафной вывел на ударную позицию Макарова. Метров с девяти Сергей должен был отправлять мяч в сетку. Но его удар низом парировал Рыжиков. Вратарь на линии ворот намертво поймал мяч. А через несколько минут свой опаснейший ответ нашелся у «Тамбова», который воспользовался неразберихой в обороне «Ротора». Архипов нашел в чужой штрафной Минаева. Нападающий оказался в убойной позиции. Но выбежавший на соперника Чондрич отбил мяч. Неплохая возможность забить была и у Денисова после розыгрыша углового. Мяч от его головы пролетел рядом со штангой владений сине-голубых. А в борьбе на втором этаже Александр еще столкнулся с защитником «Ротора». В итоге у тамбовчанина рассечение и, возможно, сотрясение. Здоровьем Денисова решили не рисковать, его заменили на Алиева.

Затем игра немного успокоилась. Команды играли без ворот, даже не стараясь подготовить удары. Но «сухим» счет после первого тайма не остался. На 41-й минуте «Ротор» проворонил атаку соперников левым флангом. Алиев сделал подачу в штрафную, где Архипов опередил Кожемякина и Байрыева. Нападающий головой на ближней штанге переправил мяч в ворота, 1:0. Архипов, который является воспитанником тамбовского футбола, кстати, дебютировал в этой встрече в РПЛ.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в перерыве решился на кардинальные изменения. На старте второго тайма у волгоградцев произошла тройная замена. На поле «Мордовия Арены» больше не вышли Алейник, Щеткин и Серченков. Их сменили Кипиани, Муллин и Жигулев. И игра «Ротора» преобразилась. Волгоградцы взяли мяч под свой контроль. А на 55-й минуте гости сравняли счет. Правым флангом сине-голубые вошли в чужую штрафную. Кипиани сделал прострел, и мяч в свои ворота срезал Гигашвили. А спустя 3 минуты «Ротор» уже вышел вперед после настоящего подарка соперников. Ошиблись тамбовчане при розыгрыше удара от ворот. Защитники практически отдали мяч волгоградцам. Кипиани увидел, что в штрафной машет руками свободный Понсе. Пошла подача, и венесуэлец головой направил мяч в ворота, 2:1. У Давиташвили была возможность удвоить преимущество. Зурико накрутил на дриблинге трех оппонентов, вбежал в штрафную, но из выгодной позиции пробил мимо ворот. Но третий мяч все-таки влетел в ворота Рыжикова на 72-й минуте.

«Тамбов» заработал штрафной, после подачи с которого Климов мог забить. Но дважды подряд мяч после его ударов приняли соперники. И тут «Ротор» убежал в контратаку и получил право на угловой. Жигулев сделал навес во вратарскую, где выше всех выпрыгнул Понсе. Мяч после его удара отбил Рыжиков. Но на добивании первым был Кипиани, которому уже никто не мог помешать забить и установить итоговый счет игры, 3:1. Кстати, Кипиани признали лучшим игроком матча.

Ротор набирает 17 очков и сохраняет свою 13-ю строчку в таблице. Волгоградский коллектив возвращается в Турцию. Там команда будет готовится к домашнему матчу с «Химками», который пройдет 6 марта. «Тамбов» в 21-м туре 7 марта сыграет в гостях с московским «Динамо».