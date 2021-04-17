Фото: ФК "Динамо-Москва"

В Волгограде в матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Ротор» примет московское «Динамо». Команда с юга страны увязла в негативных результатах. У сине-голубых идут 4 подряд поражения и 5-матчевая серия без забитых мячей. Коллективу Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева еще сильнее стала угрожать зона прямого вылета. И совсем иные результаты у «Динамо». Бело-голубые забили 14 мячей в последних шести играх и набрали за этот отрезок 13 очков, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. Что покажут волгоградцы и москвичи в очной дуэли? «КП» рассказывает о главных моментах матча Ротор – Динамо 17 апреля 2021.

Статистика личных встреч Ротора и Динамо в российской эпохе состоит из 30 матчей. Чаще успех праздновали москвичи. Они добыли 14 побед над сине-голубыми. А волгоградцы оказывались сильнее динамовцев в шести матчах. Еще 10 раз соперники играли друг с другом вничью. И мирным исходом завершилась встреча между «Динамо» и «Ротором» в первом круге. Во 2-м туре РПЛ в Москве команды сыграли со счетом 0:0.

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Динамо 17 апреля 2021 говорят о том, что выиграть должны москвичи. На их победу коэффициент 1,71. Успех волгоградцев оценивается котировками 5,6. На ничью коэффициент составляет 3,65. Прогноз «КП» на матч Ротор - Динамо: результативный выигрыш бело-голубых.

Стартовые составы на игру Ротор – Динамо будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - Динамо начнется 17 апреля 2021 в 16:30.

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Динамо можно посмотреть 17 апреля 2021, начиная с 16:25 на телеканале «Матч.Премьер». В 16:30 начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Динамо.