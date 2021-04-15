В первом круге "Динамо" и "Ротор" сыграли вничью со счетом 0:0. Фото: ФК "Динамо-Москва".

В 26-м туре Российской премьер-лиги в Волгограде местный «Ротор» 17 апреля примет московское «Динамо». Аутсайдер сезона встретится с одним из претендентов на попадание в еврокубки. Поэтому терять очки терять никому нельзя. Столичная команда в случае отсечки может далеко отпустить соперников в борьбе за Лигу Европы. И оставшиеся игры до конца сезона станут уже формальностью. Волгоградцы же при неудаче рискуют опуститься в зону прямого вылета. Команды по-разному действуют в атаке. Динамовцы не обходятся уже длительное время не обходятся без забитых мячей, а сине-голубые давно не поражали ворота соперников. Кстати, для «Ротора» это будет предпоследняя игра в сезоне в родных стенах. «КП» дает прогноз на матч 26 тура чемпионата РПЛ Ротор – Динамо.

Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили. Грустная весть на этой неделе пришла из расположения «Динамо». Главный врач футбольного клуба скончался 13 апреля на 67-м году жизни. Заслуженный врач России более 40 лет проработал в футболе. В разные годы он также был в медицинских штабах одесского «Черноморца», столичных «Локомотива» и ЦСКА, а также сборной России. В «Динамо» работал с 1982 по 1990 годы, причем в футбольном и ватерпольном. В 2016-м вернулся в футбольную команду «Динамо», в которой работал до конца жизни.

«Ротор» перед 26-м туром опустился на 14-е место в турнирной таблице. К волгоградцам на расстояние одного очка подобралась «Уфа», которая идет 15-й. У сине-голубых серия из четырех поражений кряду, а еще они не могут забить уже на протяжении пяти матчей. Единственный результативный и победный для «Ротора» матч состоялся еще в феврале, когда южане одолели «Тамбов». В копилке волгоградцев на данный момент 18 очков и статистика 12-40 по забитым и пропущенным мячам. У «Динамо» после 25-ти туров 43 очка. Команда Сандро Шварца занимает 6-е место и на 3 балла отстает 4-го, которое даст право оказаться в еврокубках на следующий сезон. Так что бело-голубым терять очки никак нельзя. Впрочем, тоже самое касается и «Ротора», который вплотную встал к зоне прямого вылета. В целом «Динамо» демонстрирует неплохую форму. Команда может терять очки, но забивает много мячей. В шести последних матчах москвичи забили 14 голов. А вообще у них в чемпионате 38 результативных ударов и 28 пропущенных мячей.

В матче 2-го тура в первом круге соперники обошлись без забитых мячей. Игра завершилась со счетом 0:0. Всего в российской истории «Ротор» и «Динамо» встречались друг с другом 30 раз. Больше побед у москвичей – они оказывались сильнее сине-голубых 14 раз. Волгоградцы обыгрывали динамовцев в шести матчах. Вничью соперники играли 10 раз. Бело-голубые забили «Ротору» 40 мячей, а пропустили от него 28 голов. Самая крупная победа «Динамо» над южанами датируется 27 марта 2004 года. Тогда в матче чемпионата страны столичные футболисты дома разгромили оппонентов со счетом 5:0. А 13 ноября 2003 года в игре 1/8 финала Кубка России «Ротор» в Волгограде разобрался с бело-голубыми со счетом 4:0.

Букмекеры считают, что в предстоящем в матче 3 очка должно набрать «Динамо». На победу московской команды они дают коэффициент 1,71. Ничья оценивается котировками 3,65. Коэффициент на выигрыш «Ротора» составляет 5,6.

Игра «Ротора» и «Динамо» не должна обойтись без забитых мячей. Москвичи стараются забивать в каждом матче, а оборона сине-голубых не выглядит неприступной крепостью. Для волгоградцев это будет третий матч подряд с московской командой. С «Локомотивом» и ЦСКА счет был 0:2. Коллектив Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева надеется прервать безголевую серию из пяти матчей. Однако набрать очки хозяевам будет сложно. Прогноз «КП» на матч Ротор – Динамо – победа москвичей со счетом 3:1.