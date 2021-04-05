Под Волгоградом из-за массовой болезни детей закрыли на карантин школу-интернат

Фото с сайта Михайловской школы-интерната, откуда в "инфекционку" попали 11 детей.

Опять в вспышка массового заболевания среди детей одного учебного заведения. На этот раз на карантин закрыли Михайловскую школу-интернат. 11 учеников этой школы госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской больницы. Остальных воспитанников с 5 по 11 апреля перевели на дистанционное обучение. Отравление, коронавирус или опять инфекция?

Как пояснили «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения, дети из Михайловской школы-интерната заболели не одномоментно, а в течение четырех дней, что говорит о вирусном происхождении заболевания.

- Началось все вечером в пятницу, 2 апреля: в медпункт школы обратилась ученица 8 класса с жалобами на недомогание. Так, как у девочки имеется заболевание поджелудочной железы, ее поместили в изолятор под наблюдение медиков. Через некоторое время в медпункт с похожими жалобами пришли еще двое детей: одна ученица 8-го класса, вторая – 10-го. А потом еще два мальчика – из 2 и 4-го классов. После осмотра всех пятерых детей оставили в изоляторе, а утром 3 апреля детей осмотрел медработник и врач-инфекционист из Михайловской райбольницы. У всех ребят одинаковые симптомы – температура, слабость и покраснение горла. На коронавирус не похоже. Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии. Было принято решение направить их в областную инфекционную больницу для дальнейшего наблюдения, обследования и постановки диагноза, - рассказывают в облздраве.

В Михайловской школе-интернате всего обучаются 135 детей. 119 учеников на выходные родители забрали по домам. Поэтому в день, когда заболела первая девочка – 2 апреля, в учреждении находилось всего 16 детей. Пятерых из них, напомним, госпитализировали уже 3 апреля. Остальных сотрудники школы обзвонили, чтобы уточнить, как себя чувствуют ребята. Надо сказать, что похожие симптомы появились еще у 6 детей. Их в сросном порядке осмотрел врач-инфекционист и также направил в Волгоград в областную больницу. Итого, в «инфекционке» оказались 11 воспитанников интерната.

Школу тут же закрыли на карантин, обучение перевели в дистанционный формат.

- Среди педагогов и сотрудников интерната случаев заболевания не зафиксировано. Состояние детей, которые были отправлены на обследование, в настоящий момент удовлетворительное, - отчитываются в областном комитете здравоохранения.

И добавляют, что Михайловская школа-интернат в 2021 году прошла плановые проверки Роспотребнадзора, нарушений не нашли.

А мы напомним, что это уже третья вспышка «инфекций» в детских учреждениях за последний месяц. В начале марта на карантин закрыли кадетский корпус имени Недорубова, где почти одновременно заболели 16 ребят. Затем массово «слегли» малыши из детсада №372 Тракторозаводского района Волгограда (оказалось, что детки подхватили "кишечный грипп").Теперь карантин в Михайловской школе-интернате.