На карантин по ОРВИ закрыли два класса в Казачьем кадетском корпусе Волгограда

Все заболевшие кадеты лечатся на дому. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде на карантин по ОРВИ закрыли два класса в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова. По официальным данным заболели 16 ребят. По словам родителей, в выходные у детей одновременно поднялась температура, их мучали тошнота и рвота. У живущих в интернате кадет подозревали пищевое отравление, но оказалось, что свалил детей вирус.

- За последние дни среди заболевших 16 из 300 учеников, при этом основная масса - в двух классах, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облкомобразования. - Учитывая специфику учреждения (многие из ребят живут вместе в интернате), принято решение отправить учащихся этих классов на карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Специалисты отмечают, что еще до праздничных каникул в кадетском корпусе дети уходили на больничный. Они могли заразить и других учеников. Но тяжелых случаев нет. Ложиться в больницу кадетам не пришлось. Кроме того, они продолжают учиться дистанционно.

- Все дети проходят лечение на дому, случаев госпитализаций нет, - заверили в ведомстве.

Тем временем, в кадетском корпусе проводится межведомственная проверка. Комиссия установит, как были организованы учебный процесс, проживание и пребывание детей.