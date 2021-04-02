Дачные автобусы Волжского 2021: расписание маршрутов

Едем на дачу. Фото: Тимур ХАНОВ

В апреле в Волгограде и области начинается дачный сезон и многие горожане едут на свои фазенды. В Волжском для любителей такого отдыха дачные автобусы пустят уже в выходные 3 и 4 апреля 2021 года. Ежедневно рейсы на дачных маршрутах будут выполнять начиная с 10 апреля 2021 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, отвезут волжан на участки автобусы семи маршрутов - №3, 4, 11, 15, 41, 42 и 51. Кроме того, с 7 апреля пустят паром «Волжский – СНТ «Дачник-1». Публикуем расписание дачных автобусных маршрутов на 2021 год.

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ ВОЛЖСКОГО НА 2021 ГОД

Автобус №3 «Парк - о. Зеленый»: ежедневно от остановки «Парк» в 7.00, 8.00, 9.00, 10.10, 14.00, 14.58, 16.10, 17.10. От о. Зеленый: 7.30, 8.30, 9.30, 10.39, 14.29, 15.28, 16.40, 17.40.

Автобус №4 «Парк - СНТ «Цветущий сад»: ежедневно. Отправление от остановки «Парк» в 6.00, 6.25, 6.50, 7.15, 7.31, 7.53, 8.07, 8.31, 9.00, 9.35, 10.16, 10.54, 11.44, 12.22, 13.00, 13.38, 14.16, 14.54, 15.19, 15.40, 16.03, 16.26, 16.46, 17.08, 17.27, 17.46, 18.51. От СНТ отправление в 6.38, 7.03, 7.29, 7.54, 8.09, 8.34, 8.45, 9.22, 9.42, 10.40, 10.53, 11.31, 12.21, 13.00, 13.50, 14.29, 14.58, 15.35, 15.56, 16.31, 16.45, 17.05, 17.23, 17.45, 18.18, 18.52, 19.30.

Автобус №11 «32 микрорайон - СНТ «Лилия»: ежедневно. По будням из «32 микрорайона» в 6.30, 7.05, 8.00, 9.00, 10.30, 12.20, 14.50, 15.30, 16.00, 17.10, 18.00. Обратно - в 5.42, 6.35, 7.45, 8.45, 9.40, 10.12, 11.55, 13.45, 16.15, 16.55, 17.25, 18.35, 19.25.

В выходные дни от «СНТ Лилия» - в 7.45, 8.45, 9.40, 10.12, 11.55, 13.45, 16.15, 16.55, 17.25, 18.35. От 32 мкр – в 6.30, 7.05, 8.00, 9.00, 10.30, 12.20, 14.50, 15.30, 16.00, 17.10.

Автобус №15 «Парк - дачи ДОК»: ежедневно отправление от «Парка» в 7.00, 7.59, 8.58, 10.10, 14.00, 14.58, 16.10, 17.10. С дач в 7.30, 8.29, 9.28, 10.39, 14.29, 15.27, 16.40, 17.40.

Автобус №41 «37 микрорайон - СНТ Взморье»: ежедневно из 37 мкр – в 7.20, 8.00, 9.00, 9.39, 12.00, 14.00, 15.20, 16.40, 17.11; от СТН - в 8.09, 8.50, 9.50, 10.28, 12.53, 14.50, 16.09, 17.29, 18.00.

Автобус №42 «37 микрорайон - СНТ Цветущий сад»: ежедневно на дачи - в 7.10, 7.40, 8.44, 9.20, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45. Из СНТ – в 7.57, 8.30, 9.30, 10.05, 11.56, 13.45, 15.46, 16.46, 17.31, 18.31.

Автобус №51 «37 микрорайон - СНТ Исток»: ежедневно, кроме понедельника. По вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням отправление на дачи в 6.20, 8.14, 13.20, 16.00, 17.55, из СНТ - в 7.22, 9.16, 14.22, 17.02, 18.57. В четверг на дачи - в 6.20, 8.14, 16.00, 17.55, обратно - в 7.22, 9.16, 17.02, 18.57.

Актуальное расписание движения дачных автобусов Волжского на 2021 год также можно найти на сайте автоколонны 1732.