Дачные автобусы Волгограда 2021: расписание маршрутов

Автобусы на дачи пустят с 10 апреля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дачные автобусы в Волгограде в 2021 году начнут ходить с 10 апреля. ПАТП №7 будет обслуживать 12 сезонных маршрутов, на которых волгоградцы смогут доехать до дачных и садовых участков. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, для пассажиров будут действовать льготные и общегражданские электронные проездные. Публикуем актуальное расписание дачных автобусов Волгограда на 2021 год. На большинстве маршрутов график останется привычным.

РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ ВОЛГОГРАДА НА 2021 ГОД

Автобус №7 «39-я Гвардейская - Дачи»: по средам, пятницам и в выходные отправление от 39-й Гвардейской в 6.45, 7.55, 9.05, 10.15, 15.00, 16.10, 17.20 и 18.30. От дач - в 7.25, 8.35, 9.45, 10.55, 14.30, 15.40, 16.50, 18.00, 19.10.

Автобус № 32 «Судоверфь - СНТ Нефтяник» - СНТ Татьянка»: по средам, пятницам и в выходные отправление от Судоверфи - в 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 10.15, 11.45, 13.15, 14.00, 14.45, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15. От Нефтяника в сторону Татьянки – в 6.30, 7.15, 8.00, 8.45, 9.30, 10.45, 12.15, 13.45, 14.30, 15.15, 16.30, 17.15, 18.00, 18. 45. От Татьянки - в 6.45, 7.30, 8.15, 9.00, 9.45, 11.00, 12.30, 14.00, 14.45, 15.30, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00. От Нефтяника в сторону Судоверфи – в 6.55, 7.40, 8.25, 9.10, 9.55, 11.10, 12.40, 14.10, 14.55, 15.40, 16.55, 17.40, 18.25, 19.10.

Автобус № 45 «Руднева – Дачи Кировец»: по средам, пятницам и в выходные дни от Руднева - в 7.00, 8.04, 9.08, 10.12, 11.16, 15.19, 16.23, 17.27 и в 18.31. Обратно - в 7.32, 8.36, 9.40, 10.44, 11.48, 15.51, 16.55, 17.59 и в 19.03.

Автобус № 48 «ВГТЗ - Дачи»: в среду, пятницу и выходные отправление от ВГТЗ в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и в 19.00; от дач - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 и в 19.30.

Автобус № 50 «Обувная фабрика - Автотранспортник»: в среду и пятницу от «Обувной фабрики» автобусы будут отходить в 7.00, 8.15, 9.30,10.45,14.30, 15.45, 17.00 и в 18.15. Обратно – в 8.15, 9.30, 10,45, 12.00, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30. По выходным автобусы будут ходить в два раза чаще - отправление каждые 40 минут. От «Обувной фабрики» - в 7.00, 7.38, 8.16, 8.53, 9.30, 10.08, 10.46, 11.23, 13.25, 14.03, 14.41, 15.18, 15.55, 16.33, 17.11 и в 17.48. С дач – в 8.15, 8.53, 9.31, 10.08, 10.45, 11.23, 12.01, 12.38, 14.40, 15.18, 15.56, 16.33, 17.10, 17.48, 18.26 и в 19.03.

Автобус № 53 «Автовокзал - Орошенец»: по средам, субботам и в воскресенье от вокзала - в 6.30, 8.50, 15.00 и в 17.30. С дач - в 7.40, 10.00, 16.10 и в 18.40.

Автобус № 54 «Ж/д вокзал - Слава»: в выходные дни от вокзала - в 7.00 и 16.30, обратно - в 8.30 и 18.00.

Автобус №56 «Ермана - Лесник»: в среду и пятницу на дачи отправление в 7.00, 9.40, 15.00 и 17.40, с дач - в 8.20, 11.00, 16.20, 19.00. В субботу и воскресенье отправление на дачи - в 6.00, 7.00, 8.40, 9.40, 15.00, 16.00,17.40 и в 18.40; с дач - в 7.20, 8.20, 10.00, 11.00, 16.20, 17.20, 19.00 и в 20.00.

Автобус № 57 «33-я школа – С/о Шельф»: по средам, субботам и воскресеньям от 33-й школы - в 6.45, 9.25, 15.15 и в 17.55. Обратно - в 8.05, 10.45, 16.35 и в 19.15.

Автобус № 58 «Завод Петрова - с/о Здоровье»: по будням (в среду и пятницу) от «Завода Петрова» автобусы будут отправляться в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00 и в 18.00; от садового общества - в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00 и в 19.00. В выходные отправление каждый час - в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в 18.00. С дач отправление - в 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 и в 19.00.

Автобус № 60 «Тулака - Спутник»: в будни (среду и пятницу) от Тулака - в 7.00, 9.30, 14.00 и в 16.30, с дач - в 8.15, 10.45, 15.15 и в 17.45. В выходные отправление от Тулака - в 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 14.00, 15.15, 16.30 и 17.45; от дач «Спутник» - в 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 15.15, 16.30, 17.45 и в 19.00.

Автобус № 99э «ВГТЗ - Дамба»: из Волгограда в среду, пятницу и выходные отправление каждый час с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 19.00. Обратно - в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 и в 19.30.

Горячая линия по транспорту в Волгограде – 8(8442) 23-31-60.

Областные пассажирские автотранспортные предприятия еще не утвердили расписание на этот год.

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