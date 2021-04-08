Дачные автобусы Волгограда и области 2021: расписание пригородных маршрутов

Дачные маршруты откроют в середине апреля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 10 апреля 2021 года в Волгоградской области вновь выходят на маршруты межмуниципальные дачные автобусы в Волгограде и Волжском. Неделей позже, с 17 апреля 2021 откроют сезон дачные пригородные автобусы в Камышине. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, для пассажиров будут действовать льготные проездные. Публикуем актуальное расписание пригородных дачных автобусов Волгограда, Волжского и Камышина на 2021 год.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ ВОЛГОГРАДА НА 2021 ГОД

Автобус № 103Э «ВгТЗ – Дачи «Пичуга» ежедневно от ВгТЗ - в 8.00,10.00, 12.00, 15.00, 17.00, обратно - в 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Автобус № 106 «Ул. Титова – СНТ «ЦУМ» в среду, субботу и воскресенье отправление от Титова - в 7.30 и 10.30, с дач - в 9.00, 16.00.

Автобус № 107 «ВгТЗ - Ерзовая балка» ежедневно от ВгТЗ – в 6.40, 8.30, 10.20, 14.20 и в 16.40; обратно - в 7.30, 9.20, 11.10, 15.10 и в 17.30.

Автобус № 107Э «Ж/Д вокзал - Ерзовая Балка» по средам и в выходные дни от вокзала отправление в 7.00, 9.30 и в 14.30; с дач - в 8.15, 10.45 и в 15.50.

Автобус № 109Э «ВгТЗ - Дачи «Приморье» ежедневно от ВгТЗ - в 6.40, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 14.10, 14.50, 15.30, 16.10,16.50 и в 17.30. Обратно с дач - в 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 14.50, 15.30, 16.10, 16.50, 17.30 и в 18.10.

Автобус № 122А «Землячки – Дачи «Пичуга» по средам и в выходные от Землячки автобус отходит в 6.30, 9.20 и в 14.00, обратно - в 7.55, 10.45 и в 15.25.

Автобус № 122Э «Ж/Д вокзал – Дачи «Центральные» по средам и в выходные от вокзала - в 7.00, от 3-й школы - в 7.30, 9.30, 14.30 и в 16.30. Обратно с дач – в 8.30, 10.30, 15.30 и в 18.00.

Автобус № 129 «Ул. Хорошева – Дубовая балка» в среду, пятницу и в выходные от Хорошева - в 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в18.00. В город с дач отправление – в 8.30, 9.30, 15.30, 16.30, 17.30 и в 18.30.

Автобус № 131Э «Землячки – Дачи «Моторостроитель» в выходные от Землячки - в 7.45, 9.15, 10.45, 14.45, 16.15 и в 17.45; по средам - в 8.00, 9.30, 16.00 и в 17.30; по пятницам - в 15.30, 17.00 и в 18.40. Обратно с дач в выходные - в 8.30, 10.00, 11.30, 15.30, 17.00 и в 18.30; по средам - в 8.45, 10.15, 16.45 и в 18.15; в пятницу - в 16.15, 17.45 и в 19.25.

Автобус № 132 «Ул. Гроссмана – Дачи «ДОК» по вторникам, средам, пятницам и в выходные от улицы Гроссмана - в 8.00, 9.10, 10.20, 15.30 и в 16.40; обратно – в 8.35, 9.45, 10.55, 16.05 и в 17.15.

Телефон диспетчерской ПАТП № 2 (филиал «Волгоградавтотранс») – 8 (8442) 96-86-20.

Автобус № 104Д «ВСПКЗ – СНТ Волгодон» в среду, пятницу и в выходные - в 7.00, 9.20, 14.30 и в 16.50; ежедневно – в 18.30. Обратно с дач в среду, пятницу и в выходные дни - в 8.09, 10.31, 15.39 и в 18.01, каждый день – в 19.40.

Автобус № 116Д (к/т Юбилейный - дачи Райгород» по вторникам, средам, пятницам и в выходные от Юбилейного - в 6.35, 12.20 и в 16.30; обратно - в 7.48, 13.33 и в 17.43.

Автобус № 125 «Марийская – Дачи ВНП-2» по вторником, средам, пятницам и в выходные на дачи - в 6.50, 7.33, 8.16, 8.59, 9.42, 15.00, 15.50, 16.40,и в 17.30; обратно - в 7.13, 7.56, 8.39, 9.22, 10.05, 15.29, 16.19, 17.09 и в 17.59.

Автобус № 125Д «ВДСК – Дачи «Мечта» в среду, пятницу и в выходные на дачи - в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в 18.00, обратно – в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30 и в 18.30.

Автобус № 127 «к/т Юбилейный - Дачи «Химик-2» по вторникам, средам, пятницам и в выходные на дачи – в 6.35, 7.59, 9.26, 13.17, 15.28 и в 16.54; также в среду, пятницу и в выходные – в 10.40. Обратно с дач во вторник, среду, пятницу и в выходные дни - в 7.16, 8.42, 10.09, 14.00, 16.11 и в 17.37, также в среду, пятницу и в выходные - в 11.23.

Автобус № 139Э «Руднева – Дачи «Волжаночка» в среду, пятницу и выходные - в 7.00, обратно - в 18.00.

Телефон диспетчерской Автоколонны №1208 – 8(8442) 96-85-07.

Городские дачные автобусы Волгограда 2021: расписание маршрутов

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ ВОЛЖСКОГО НА 2021 ГОД

Автобус № 109 «Волжский (32 мкр) – СО «Степное-2» по средам и в выходные из Волжского - в 7.00 и в 17.00, обратно - в 8.10 и в 18.15.

Автобус № 133 «Волжский (пл. Ленина) – СНТ «Шинник» в среду и в выходные на дачи - в 8.00 и в 16.55, обратно - в 9.10 и в 18.15.

Автобус № 141 «Волжский (Трансагентство) – СО «Автомобилист» по средам и в выходные на дачи - в 8.40, обратно - в 10.00 и в 18.00.

Телефон диспетчерской Волжской автоколонны № 1732 - 8(8443) 27-34-61.

Городские дачные автобусы Волжского 2021: расписание маршрутов.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ КАМЫШИНА НА 2021 ГОД

Автобус № 117 «Камышин (ЖДВ) – х. Карпунино» ежедневно от вокзала - в 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00 и в 16.00, обратно – в 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30 и в 16.30.

Автобус № 118 «Камышин (Молодежная) – Дачи «ХБК» ежедневно на дачи - в 7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 15.00 и в 16.20, обратно - в 7.40, 9.00, 10.20, 11.40, 15.40 и в 17.00.

Телефон диспетчерской Камышинской автоколонны № 1733 - 8(84457) 4-19-67.