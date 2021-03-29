«Спасибо вам, волшебница!»: семье мальчика с СМА из Волгоградской области неизвестная пожертвовала миллион рублей

Фото: Instagram Илья Шахов

Семья Ильи Шахова из Волгоградской области продолжает собирать средства на его лечение. У годовалого мальчика из Фролово редкое и очень опасное заболевание – спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Чтобы ребенок оправился от недуга, который является смертельным, нужно собрать 160 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на спасительный укол препарата ZOLGENSMA и реабилитацию. В одиночку семья Илюши собрать такую сумму не может. Всем миром продолжается сбор средств, чтобы победить СМА. И на днях произошло чудо. Неизвестная женщина перечислила родителям Ильи 1 миллион рублей. Об этом сообщила мама мальчика в социальных сетях.

- Спасибо вам, волшебница, за то, что откликнулись на наш призыв о помощи и не прошли мимо. Ваша помощь очень ценна для нас и никогда не будет забыта! Благодаря таким неравнодушным и отзывчивым людям я верю, что скоро у Илюши появится самый главный волшебник, который поможет нам закрыть сбор и получить заветный укол ZOLGENSMA, - написала мама Ильи.

Она добавила, что перечислившая миллион рублей женщина давно следит за судьбой малыша. Однако всю сумму еще не удалось собрать. Неравнодушные люди перечислили семье мальчика около 33 миллионов рублей. А спасительный укол нужно сделать до того момента, когда ребенку исполнится 2 года. Илюше сейчас годик. Сбор средств на лечение продолжается.

К сожалению, недавно у Ильи начался инфекционный процесс. А любая простуда может нанести огромный вред здоровью ребенка с СМА. Мама мальчика отметила, что из-за внезапной болезни пришлось исключить любые контакты, в том числе и со специалистами, занимающимися с Ильей.

Напомним, в Волгоградской области живет еще один малыш, у которого диагноз СМА. Артему Сармашову собрали 160 миллионов рублей, которые пошли на укол ZOLGENSMA. Однако в конце марта маленький волгоградец снова попал в больницу. У него резко ухудшились результаты анализов.