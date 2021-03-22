«Спасибо, что молитесь за Артема»: получивший «укол жизни» за 160 млн малыш из Волгограда снова попал в больницу

Артем Сармашов 15 февраля отпраздновал свой второй день рождения. Фото: инстаграм

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как маленький волгоградец Артем Сармашов прошел генную терапию спинально-мышечной атрофии (СМА) самым дорогим в мире препаратом, один укол которого стоит 160 миллионов рублей. Малыша снова госпитализировали в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. Все это время родители не уезжали домой из столицы на случай таких осложнений и побочных эффектов.

- Показатели нашей печени очень выросли. А это значит, что даже двойная дозировка преднизолона не справляется. И нам ближайшие 5 дней будут ставить капельницы, - поделилась на своей страничке в инстаграме мама маленького Артемки.

Екатерина признается, что капельницы Артему не нравятся. Он из-за них слабеет, его беспокоят катетер и перевязанная рука, которые не дают двигаться. Но мама верит и надеется, что все это временно. Ведь Артем – настоящий маленький боец.

- Мы находимся под наблюдением очень хороших врачей. И верим только в лучшее. Уже в понедельник сдадим анализы и посмотрим, как действует капельница, - делится Екатерина Сармашова. - Верим, что наш боец скоро пойдет на поправку. Ведь данные показатели это побочный эффект от укола. Zolgensma приживается в организме Артема. И уже начинает действовать.

Впереди у малыша долгая реабилитация. За время болезни он сильно ослаб. А за последний месяц снова стал пробовать сползать с дивана, поднимает и держит на весу ножку. До укола все это было невозможно.

- Мы верим, что наш парень еще станцует, стоя на своих ножках, - говорит мама. - Спасибо вам за то, что переживаете и молитесь за нашего Артема.

Напомним, Артем Сармашов 15 февраля получил свой «укол жизни» – препарат ZOLGENSMA, который стоит 160 миллионов рублей. Деньги малышу собирали всем миром, как вдруг появился волшебник, который оплатил дорогостоящее лечение.

СМА - тяжелое заболевание, единственное спасение от которого - укол, который надо сделать до того, как ребенку исполнится 2 года. В Волгоградской области есть еще один малыш с таким же редким заболеванием - Илья Шахов из Фролово. Он еще ждет драгоценный препарат.