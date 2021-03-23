Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 марта: смертность от вируса не снижается

За последние сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 126 человек, 6 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом, похоже, удалось взять под контроль. Новой волны заражений пока нет. И хотелось бы, чтобы ее и не было. Ежедневно подтверждается примерно равное число новых случаев ковида. Фиксируются показатели, которые были в конце сентября и начале октября – до резкого роста заражения среди жителей региона. 23 марта в Волгоградской области выявили 126 новых случаев коронавируса. Сегодня регион занимает 14-е место по числу новых заболевших. А по общему количеству заразившихся за все время пандемии Волгоградская область располагается в стране на 15-й строчке. 52 675 волгоградцев подхватили COVID-19 с марта прошлого года, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Снижение темпов заболеваемости коронавирусом по-прежнему никак не влияет на смертность от COVID-19. Ежедневно список жертв пандемии растет. 23 марта в регионе подтвердились еще 6 смертей, причиной которой стал ковид. По официальным данным, вирус унес жизни уже 913 волгоградцев.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки с выздоровлением завершили борьбу с коронавирусом 122 волгоградца. Они выписались из ковидных стационаров или с амбулаторного лечения. За всю пандемию вирус победили 50 395 жителей Волгоградской области. На утро 23 марта в инфекционных госпиталях находятся 2227 человек, в том числе 8 детей. Среди них положительные результаты тестов на коронавирус получили 1367 пациентов.

Снижение уровня заболеваемости позволяет в Волгоградской области снимать некоторые ограничения. Так с 1 апреля снова начнут действовать льготные проездные в общественном транспорте.

Но все равно волгоградцам нельзя забывать о соблюдении требований по нераспространению коронавируса. По-прежнему обязательно нужно быть в масках в местах общего пользования, в транспорте. Необходимо защищаться от вируса. И не только от COVID-19. В регионе циркулируют еще 4 вируса - парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и риновирус.