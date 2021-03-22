По Волгоградской области кроме ковида «гуляют» еще четыре вируса

Не занимайтесь самолечением, при первых признаках простуды идите к врачу! Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В последнее время в Волгограде произошло сразу несколько вспышек массового заболевания детей. Сначала заболели 16 кадетов в Казачьем корпусе имени Недорубова, потом 8 малышей в детсаду Тракторозаводского района. По каждому случаю организованы проверки. Но в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас в регионе циркулируют сразу четыре вируса - парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и риновирус. Все они негриппозной этиологии. Случаев заболевания гриппом в области не зафиксировано. А заболеваемость ОРВИ в целом ниже эпидпороговых значений.

- Среди всех заболевших респираторными заболеваниями 54% - это дети

Среди лиц в возрасте от 15 и старше уровень заболеваемости превышает пороговое значение на 4%, - уточняют в областном Роспотребнадзоре. -

Госпитализация потребовалась 1,7% больным, остальные пациенты получают амбулаторную помощь и выздоравливают в домашних условиях.

При этом специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением.

- Да, все эти вирусы имеют сходные начальные признаки, но развиваются все по-разному, - предупреждают в управлении. – Точный диагноз может установить только медработник после проведения лабораторных исследований по определению возбудителя (например, методом ПЦР). Поэтому при появлении первых симптомов заболевания сразу обращайтесь к врачу.