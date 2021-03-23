В Волгоградской области социальные проездные билеты начнут действовать с 1 апреля

В Волгоградской области возобновили продажу льготных проездных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы, которые имели льготы на проезд в общественном транспорте, уже длительное время вынуждены платить за поездку полную стоимость билетов. Из-за распространения коронавируса и обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет в Волгоградской области приостановили действие льготного проезда. Сейчас заболеваемость COVID-19 снижается. И с 1 апреля снова начнут действовать льготные проездные билеты. Их продажа возобновилась. На апрель справку на приобретение билетов можно получить в центрах соцзащиты населения и в МФЦ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, 1 мая по 31 октября 2021 года оформление проездных будет идти без учета доходов граждан. В пунктах продажи билетов необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию. Волгоградцам предпенсионного и пенсионного возраста - только паспорт. После 31 октября для получения справки на покупку льготного проездного нужно будет собрать пакет документов.

В центры соцзащиты необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документы, подтверждающие льготную категорию и сведения о доходах за 3 последних месяца. Среднедушевой доход не должен в 1,7 раза превышать прожиточный минимум. Справка действует на протяжении 12 месяцев со дня принятия решения о выдачи.

Заявителями на получение справки на приобретение социального проездного билета могут стать ветераны боевых действий, инвалиды II и III группы, пенсионеры и другие льготные категории. Социальный проездной можно приобрести в отделениях почты, в Волжском на улице Генерала Карбышева, 47. Пункты выдачи карты «Волна - Социальная» находятся в МФЦ.