Они не считают себя виноватыми: приговор патологоанатому Колченко зачитают 31 марта в Волгограде

Арам Мачкалян потерял жену и сына, а патологоанатомы подменили органы умершей и поставили иную причину смерти. Фото: из семейного архива Мачкалян и ГУ МВД России по Волгоградской области

В Дзержинском районном суде Волгограда 18 марта заслушали последнее слово обвиняемого в подмене органов умершей роженицы, мошенничестве, взятках и превышении служебных полномочий бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко, а также обвиняемых по двум статьям УК РФ его подчиненных – Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой. Все они считают себя невиновными и просят вынести оправдательный приговор. Зачитает его суд 31 марта 2021 года в 10.00.

- Представители потерпевшего просили лишить права врачебной, а также любой деятельности, связанной с оказанием любого вида медицинских услуг в государственных и иных лечебных учреждениях как Колченко, так и Герасименко, и Черкасову. Потому что такие врачи не могут работать в структуре медицины Российской Федерации, - отметила после судебного заседания адвокат Ольга Забелова.

Супруг погибшей роженицы Арам Мачкалян уверен, что нужно запретить работать в медицине всем троим проходящим по делу о мафии в морге паатологоанатомам. Хотя главную роль в этой истории сыграли все же акушеры-гинекологи из Волжского, которые перебрасывали истекающую кровью беременную Елену Мачкалян из больницы в больницу, пока она не скончалась.

- Сегодня были реплики сторон, потом последнее слово подсудимых, в котором они просили суд тщательно разобраться в деле и вынести им всем оправдательный приговор по всем материалам. Они не считают себя виновными, - рассказал «КП-Волгоград» Арам Мачкалян. - В свою очередь мы с моим представителем адвокатом Забеловой просили, чтобы суд объективно разобрался в ситуации. Мы придерживаемся мнения, что эти люди никогда больше не должны работать по профессии, именно врачами. Никогда!

Напомним, дело о мафии в морге четыре года назад, когда волгоградец Арам Мачкалян за одну неделю потерял любимую жену Елену, которой было всего 27 лет, и не родившегося сына. Истекающую кровью роженицу перевозили из больницы в больницу, но врачи так не смогли поставить ей диагноз. В итоге умер ребенок, а за ним и Елена. После, по мнению следствия и гособвинения, патологоанатомы подменили образцы печени, чтобы подтвердить «нужный» диагноз, подтасовать статистику и скрыть случай материнской смертности.

Бывшему главному патологоанатому Волгоградской области грозит до 14 лет колонии и штраф, его подчиненным - до 3 лет колонии поселения.

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- Так функционирует система здравоохранения. Если бы я не проявлял лояльности, я мог бы потерять свою работу, - заявил следователю бывший главный патологоанатом региона (подробности).

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