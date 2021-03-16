За подмену органов роженицы и коррупцию обвинение просит 14 лет колонии для патологоанатома Вадима Колченко

Елене Мачкалян было всего 27 лет. Ее второй ребенок так и не родился. Фото Арам Мачкалян.

В Дзержинском суде Волгограда 16 марта начались прения сторон по делу в отношении бывшего главного патологоанатома региона Вадима Колченко и двух его подчиненных. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают. Ведь речь идет о подмене органов умершей роженицы Елены Мачкалян и коррупции. В прениях сторон государственное обвинение озвучило позицию: 14 лет колонии и штраф для Вадима Колченко, по 3 года в колонии-поселении для его подчиненных.

Напомним, дело о мафии в морге началось в 2017 году, когда волгоградец Арам Мачкалян за одну неделю потерял любимую жену Елену и не родившегося сына. Истекающую кровью роженицу перевозили из больницы в больницу, но врачи так не смогли поставить диагноз. А когда женщина умерла, патологоанатомы подменили образцы печени, чтобы подтвердить «нужный» диагноз и скрыть случай материнской смертности.

- Так функционирует система здравоохранения. Если бы я не проявлял лояльности, я мог бы потерять свою работу, - заявил следователю бывший главный патологоанатом региона. А потом в суде Вадим Колченко отказался от своих показаний.

ПОДЛОГ, МОШЕННИЧЕСТВО, ВЗЯТКИ

Бывшего руководителя Волгоградского областного патологоанатомическое бюро Вадима Колченко обвиняют по пяти статьям, среди которых организация служебного подлога, превышение полномочий, мошенничество и два эпизода взятки. Его подчиненным инкриминируют служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По версии следствия и гособвинения, после вскрытия тела Елены Мачкалян Вадим Колченко дал указание уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей. Чтобы не портить статистику «материнской смертности» их подменили образцами печени мужчины, который болел гепатитом. А в заключении о смерти указали общее заболевание, умолчав о беременности и родах.

Кроме того, Колченко с февраля 2017 года по май 2018 года получил от санитаров Красноармейского и Дзержинского моргов около 600 тысяч рублей взяток. Деньги ему платили за то, что он закрывал глаза на оказание платных услуг мимо кассы и отсутствие проверок. А еще главный патологоанатом выписал подчиненным премии, а затем забрал под предлогом оплаты хозяйственных нужд. Но на что он их потратил, неизвестно.

- Назначить бывшему руководителю ГКУЗ «ВОПАБ» наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллиона рублей, - предложила в суде старший помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Юлия Кожедубова.

Также гособвинение настаивает на том, чтобы Колченко лишили права занимать определенные должности на 7 лет. А его подчиненные отправились на три года в колонию-поселение и после еще два года не могли работать на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Прения сторон в суде еще продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мафия в морге: волгоградские врачи подменяли органы умерших

Родственники погибших считают, что так патологоанатомы скрывали реальную причину смерти (подробности, видео).

«Мне до сих пор глубоко стыдно»: патологоанатома допросили в суде по делу о подмене органов умершей в Волгограде роженицы

- Так функционирует система здравоохранения. Если бы я не проявлял лояльности, я мог бы потерять свою работу, - заявил следователю бывший главный патологоанатом региона (подробности).

Волгоградские медики о подмене органов умерших пациентов в морге: «В патологоанатомическом бюро бардак и халатность»

Проводившие проверку врачи рассказали «КП-Волгоград» свою версию (подробности).