"Ростов" забил в ворота "Ротора" 4 безответных мяча Фото: Екатерина СИМОХИНА

Программу 23-го тура Российской премьер-лиги открыло южное противостояние: «Ротор» в Волгограде принимал «Ростов». Обе команды имели перед очной дуэлью безвыигрышные серии. Сине-голубые не побеждали на протяжении двух матчей, а ростовчане праздновали успех в последний раз еще до зимней паузы – 4 тура назад. С нетерпением ждали встречу на «Волгоград Арене» болельщики команд. Географические соседи давно не играли между собой. Матч первого круга между «Ростовом» и «Ротором» не состоялся из-за вспышки коронавируса у волгоградцев.

Моментов у ворот "Ростова" было немного. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА VAR

Игра в Волгограде началась очень резво. На второй минуте «Ротор» заработал угловой, после которого мяч влетел в ворота гостей. Удачно подключился на розыгрыш корнера Гогуа. Но лайнсмен поднял флажок, усмотрев офсайд у Седрика. Пришлось вмешиваться арбитрам на VAR. Они чертили линии и подтвердили положение вне игры. А уже через несколько минут снова пришлось вмешиваться VAR. Только момент у ворот «Ротора». И снова на первом плане Гогуа.

Гости давили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Он сбил в своей штрафной Соу. К монитору побежал главный арбитр встречи Кирилл Левников, который признал виновным защитника «Ротора» - пенальти. Только на аванс сцену вышел вратарь хозяев. Чондрич отбил мяч после удара Соу с точки. Вмешивались видеоарбитры и в третий раз за первый тайм. И случилось это уже в концовке. «Ростов» заработал угловой на 41-й минуте. Тугарев сделал подачу, мяч летел, и мимо него пролетел Чондрич. Ворота остались без присмотра. Хаджикадунич трижды пытался забить, но попадал мячом в самоотверженных защитников «Ротора». Затолкал все же мяч в сетку Гигович. 1:0. Или нет? Левникова подозвали к монитору. Якобы у кого-то из ростовчан была игра рукой. Но судья нарушения правил не увидел и засчитал мяч.

Автор первого гола. Казалось, еще ничего не потеряно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Были моменты для гола и «Ротора». Но с реализацией пока проблемы. То затянут с ударом, то пробьют мимо. Наконец-то волгоградцы нанесли удар в створ ворот соперников. В двух предыдущих турах этого сделать не удалось. Вообще в первом тайме подопечные Александра Хацкевича очень много владели мячом, заставляя «Ростов» обороняться. Есть и другой негатив у сине-голубых. В первом тайме потребовалась замена Давиташвили, который повредил заднюю поверхность бедра. Его сменил Серченков. Долго оказывали помощь и капитану «Ростова» Осипенко, который получил повреждение в концовке тайма в борьбе с оппонентами. На поле появились носилки. Осипенко долго оказывали помощь. Но он все-таки доиграл первый тайм, который из-за различных остановок получился очень долгим. К первой половине было добавлено 5 минут. А переиграли команды 10. Тайм длился почти час. А во второй 45-минутке у «Ростова» уже не было Осипенко.

Йосип был разочарован. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВТОРОЙ ТАЙМ В ОДНИ ВОРОТА

У болельщиков «Ротора» и «Ростова» очное противостояние очень принципиальное. Победа – повод для издевок в адрес проигравших оппонентов. И сегодня у ростовчан возможность порадоваться успеху над географическими соседями. Команда «Ростов» во втором тайме полностью переиграла «Ротор». Неизвестно, по каким причинам волгоградцы так сдали после перерыва. Либо так преобразился коллектив гостей. После перерыва главный тренер «Ростова» сделал тройную замену. Одним из вышедших на поле был Алмквист. И Понтус на 59-й минуте удвоил преимущество желто-синих, замкнув головой подачу с углового. А через несколько минут дело до разгрома довел Соу. Нападающий «Ростова» убежал в контратаку и расстрелял Чондрича, отомстив за незабитый пенальти в первом тайме. 3:0. После этого команды уже доигрывали матч. Было понятно, что результат уже не изменится. А счет мог. И он изменился уже перед финальным свистком. Четвертый мяч в ворота «Ротора» забил Саплинов после розыгрыша углового. Александр огорчил команду, за которую выступал осенью в аренде. 4:0 – «Ростов» добыл убедительную победу в Волгограде.

Понсе снова не смог забить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Следующий, 24-й тур РПЛ пройдет уже в следующем месяце. «Ротор» 3 апреля в Волгограде примет «Локомотив». «Ростов» 4 апреля на своем поле сыграет со «Спартаком».